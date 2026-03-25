الكويت: اعتراض 13 صاروخًا باليستيًا وسقوط 7 صواريخ أخرى خارج المنطقة المستهدفة
أعلن الجيش الكويتي أنه تم اعتراض 13 صاروخًا باليستيًا، وسقط سبعة صواريخ أخرى خارج نطاق المنطقة المستهدفة.
أشارت الرسائل الواردة من المتابعين إلى أنه عند الساعة 12.00 (بالتوقيت المحلي)، ظهر الأربعاء 25 مارس (آذار)، سُمع دوي انفجار وتحليق طائرات مقاتلة في عدة مدن إيرانية، شملت كلاردشت، وهمدان ولواسان.
وبحسب إحدى هذه الرسائل، سُمع صوت طائرة مقاتلة في كلاردشت بين الساعة 12:25 و12:33، كما تم الإبلاغ عن انفجار حوالي الساعة 12:30.
وقال متابع آخر إنه بعد ظهر الأربعاء، تم رصد ما لا يقل عن ثلاثة تشكيلات طيران متجهة نحو شرق همدان.
وفي تقرير آخر من لواسان، جاء أنه حوالي الساعة 12 حدثت عدة انفجارات متتالية، تلتها تفعيل الدفاعات الجوية. كما تم الإبلاغ عن تكرار الانفجارات ومرور الطائرات المقاتلة عدة مرات.
نقلت شبكة "برس تي في"، عن مسؤول مطلع، أن إيران رفضت عرض الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة أن إنهاء هذه الحرب سيكون فقط وفقًا للشروط والجدول الزمني الذي تحدده طهران.
وأوضح هذا المسؤول أن إيران لن تسمح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض توقيت إنهاء الحرب.
وأشار إلى أن واشنطن سعت عبر قنوات مختلفة لإجراء مفاوضات وقدمت عروضًا تعتبرها طهران "مفرطة" أو "جائرة".
قال المستشار الألماني، فريدريش مرتس، إن حكومة بلاده قد تتمكن من اتخاذ إجراءات لمواجهة صدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران، لكن الموارد المالية العامة لا تستطيع تعويض ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات.
وأضاف: "هناك إجراءات يمكننا النظر فيها، لكن لا يمكننا تعويض أي زيادة في الأسعار من خلال التدابير الضريبية أو الإجراءات الممولة من الميزانية الفيدرالية".
وأشار مستشار ألمانيا إلى أنهم يعملون مع الاتحاد الأوروبي لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء حرب إيران.
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، يدين بأشد العبارات الهجمات "المتعمدة وغير المبررة" لإيران ضد الدول الخليجية والأردن، ودعا طهران إلى دفع تعويضات كاملة وفورية وفعّالة لجميع ضحايا هذه الهجمات.
ونص القرار على وجوب التزام النظام الإيراني التزامًا كاملاً بالقرار 2817 الصادر عن مجلس الأمن، وبجميع واجباته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب المجلس إيران بوقف جميع الهجمات والتهديدات والإجراءات غير المبررة فورًا وبدون أي شروط ضد البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، بما في ذلك عبر القوات الوكيلة، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
أعلن مسؤول أميركي رفيع أن البحرية الأميركية تسعى لتسريع عملية إعادة سفينتين مزودتين بأنظمة كاسحة للألغام إلى المياه الخليجية.
وأوضح أن هاتين السفينتين تخضعان حاليًا لأعمال صيانة في سنغافورة.