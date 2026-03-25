سماع دوي انفجارات ليلية في عدة مدن إيرانية
أفدت التقارير بتحليق طائرات مقاتلة ووقوع انفجارات في عدة مدن إيرانية، عصر ومساء يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، منها طهران ومشهد وجزيرة كيش وبندر عباس وتشابهار وإسلام شهر وجهرم والأهواز ولامرد.
تفيد التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بتصاعد الخلافات الداخلية داخل القيادة الجديدة للنظام الإيراني.
وبحسب هذه التقارير، يُنظر إلى تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي على أنه مؤشر على تزايد نفوذ الحرس الثوري في بنية السلطة.
وقالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذا التغيير تم رغم معارضة بعض كبار المسؤولين واستياء رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، وإن القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي، لعب دورًا في فرض هذا التعيين.
وبحسب هذه المصادر، يُعد هذا الإجراء تقليصًا لدور الحكومة في صنع القرار الأمني الاستراتيجي، ويعكس تنامي دور العسكريين في المؤسسات الحساسة لصنع السياسات في ظل الأزمات الإقليمية.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه ما لم تعلن واشنطن بشكل مباشر عن موعد المفاوضات مع إيران، فلا ينبغي لوسائل الإعلام نشر تقارير حول أي محادثات محتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لعبور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، قالت إنه لا يوجد حاليًا توقيت محدد، لكن هذا الملف تتم متابعته بسرعة من قِبل الإدارة الأميركية.
وردًا على سؤال بشأن لبنان ونزوح ما لا يقل عن مليون شخص، قالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتحرك بسرعة للقضاء على التهديد الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك إضعاف قوات طهران بالوكالة مثل حزب الله، مشيرة إلى أن هذا المسار سيستمر خلال هذا الأسبوع والأسبوعين المقبلين.
كما شددت على أن واشنطن لن تدخل في تفاصيل هذه المفاوضات «الحساسة للغاية»، وأن الرئيس الأمريكي منح دبلوماسييه حرية التحرك لإدارة هذه المحادثات دون طرحها في وسائل الإعلام.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرجال والنساء الذين يخدمون الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعرضوا خلال الـ 47 عامًا الماضية لتهديدات وقتل وإصابات من قبل ما وصفته بـ "النظام الإرهابي الإيراني".
وقالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أظهر «أقصى درجات الشجاعة»، واتخذ إجراءً كان ضروريًا للأمن القومي والداخلي للولايات المتحدة.
وأضافت ليفيت أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأن هذه المحادثات كانت، بحسب ترامب، بنّاءة.
ومع ذلك، علّقت على التقارير المنشورة بشأن خطة الـ 15 بندًا، ودعت الصحافيين إلى عدم الاعتماد على خطط افتراضية تستند إلى مصادر مجهولة.
وأكدت أن البيت الأبيض لم يؤكد أبدًا وجود مثل هذه الخطة الكاملة، وأن بعض الأجزاء المنشورة غير دقيقة.
وشددت على أن تفاصيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي.
أفادت التقارير، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" والأخبار المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق من مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، مساء الأربعاء 25 مارس (آذار).
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى سماع تفعيل الدفاعات الجوية في بعض المناطق، بما في ذلك مطار هاشمي نجاد وضريح الإمام الثامن للشيعة.
كما أفادت الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال" بأنه سُمع دوي عدة انفجارات قوية في منطقة "شارع الصلاة"، بين الساعة 21:00 و21:15 (بالتوقيت المحلي) مساء الأربعاء، وكذلك انفجارات في منطقة كوه سانجي وعدة نقاط أخرى، كما لوحظ تحليق طائرتين مقاتلتين على ارتفاع منخفض.
أفادت التقارير الواردة من شهود عيان، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، بسماع دوي انفجارات وانتشار نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من طهران.
وفي منطقة بونك، سُمع عدة انفجارات من مسافة بعيدة.
كما تم إنشاء عدة نقاط تفتيش عند مدخل شارع دماوند إلى طهران، حيث يتم توقيف وتفتيش السيارات، وخاصة الشباب والسيارات ذات الصندوق الخلفي. وبحسب شهود العيان، القوات المتمركزة مجهزة بمدفع "دوشكا".
في منطقة ستارخان، سوق الخضار طرشت تحت جسر يادغار إمام ومحيط ميدان سلمان هراتي، تم إقامة نقاط تفتيش في كلا الاتجاهين.
كما تم الإبلاغ عن نقاط تفتيش وتجمع للقوات كل ليلة مقابل حديقة ستارخان. وفي حكيمية، تم إقامة نقاط تفتيش عند مدخل ومخرج المدينة.
وفي جهرم، عند الساعة 20:10، سُمع صوت طائرة مقاتلة ودوي انفجارين في منطقة فرهنك شهر، مما تسبب بحسب الشهود في اهتزاز المباني.
في محور شيراز إلى بوشهر، تم إقامة نقطة تفتيش عند مدخل الطريق وقبل جسر المهندسين، مما أدى إلى ازدحام مروري شديد.
وفي كيش، تم الإبلاغ عن دوي انفجارين عند الساعة 20:28 (بالتوقيت المحلي).