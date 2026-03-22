صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، بأن إيران تفرض رسوم عبور تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن التي تمر عبر مضيق هرمز "لأي سبب كان".

وأوضح أن هذه الخطوة تعني عمليًا تطبيق نظام سيادي جديد في مضيق هرمز بعد 47 عامًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الإجراء قد بدأ بالفعل.

وأضاف بروجردي: "على أي حال، فإن الحرب لها تكاليف، ومن الطبيعي أن نقوم بذلك ونفرض رسوم عبور على السفن التي تعبر مضيق هرمز".

وتابع: "لقد هدد ترامب بضرب كافة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن في المقابل، فإن كافة قدرات الطاقة الإسرائيلية- ونظراً لمساحتها المحدودة للغاية- تقع في مرمى نيران إيران، ونحن قادرون على تدميرها بالكامل خلال يوم واحد فقط".