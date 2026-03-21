وكتبت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في منشور على منصة إكس:

«منذ اليوم الأول لعملية “الغضب الملحمي”، رسم الرئيس ترامب بوضوح أهداف القوات العسكرية الأمريكية لإنهاء تهديد النظام الإرهابي الإيراني».

وأضافت: «كان الرئيس والبنتاغون قد توقّعا أن تستغرق هذه المهمة نحو 4 إلى 6 أسابيع. وغدًا يبدأ الأسبوع الثالث، وقد قدّمت القوات المسلحة الأمريكية أداءً استثنائيًا».

كما قالت: «يومًا بعد يوم، يضعف النظام الإيراني وتتراجع قدرته على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بشكل ملحوظ. وكما هو الحال دائمًا، يتركّز الاهتمام الرئيسي للرئيس ترامب على أمر واحد فقط: تحقيق نصر كامل ونهائي».