وذكر أحد المصادر الميدانية من بندر عباس أنه في تمام الساعة 8:15 صباحاً، وقعت أربعة انفجارات شديدة للغاية في منطقة "جهانبار"، مشيراً إلى أن المباني اهتزت بقوة رغم وقوع الانفجارات على بعد كيلومترين.

كما أفاد مصدر آخر بوقوع أربعة انفجارات عنيفة إضافية في الساعة 8:40 صباحاً، هزت الرصيف النفطي وبرج المراقبة في ميناء "رجائي" بالمدينة.

وفي مدينة الأهواز، أبلغ أحد المواطنين عن سماع دوي انفجار عنيف في حوالي الساعة 9:30 من صباح الأربعاء في حي "زيتون كارمندي"، مما أدى إلى اهتزاز زجاج نوافذ المنازل في المنطقة.