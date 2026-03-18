أغلقت شرطة دبي المستشفى الإيراني التابع لإيران بشكل مفاجئ، يوم الثلاثاء 17 مارس (آذار)، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الإماراتية مسبقًا والمقدرة بشهر واحد لوقف نشاطه.

وبحسب معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد اقتحمت قوات الشرطة المستشفى، صباح الثلاثاء، وقامت بنقل المرضى المنومين عبر سيارات الإسعاف إلى مراكز طبية أخرى، فيما أمهلت الموظفين ساعات قليلة فقط لجمع متعلقاتهم الشخصية ومغادرة المكان.

وأفادت المصادر بأن العناصر الأمنية منعت إخراج أي معدات إلكترونية أو أجهزة كمبيوتر من مبنى المستشفى. كما تم منح الموظفين المقيمين في السكن التابع للمستشفى مهلة أسبوعًا واحدًا فقط لإخلاء وحداتهم السكنية، وذلك بعد إجراءات مماثلة شملت إخلاء السكن الخاص بمشرفي المدارس الإيرانية في دبي.

وتأتي هذه التحركات بعد صدور أوامر من دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف أنشطة وإغلاق كافة المراكز التابعة للنظام الإيراني على أراضيها، بما في ذلك المستشفى الإيراني، والمدارس الإيرانية، وجامعة "آزاد"، ومسجد "الإمام الحسين"، و"النادي الإيراني" في دبي؛ وذلك في أعقاب الهجمات التي شنتها إيران على أراضيها، وسائر الدول الخليجية.

ووفقًا للقرارات الإماراتية، فإنه يتوجب على الكوادر الموفدة العاملة في هذه المؤسسات مغادرة أراضي الدولة، علمًا بأن الأيام الماضية شهدت بالفعل الإغلاق الكامل والتوقف التام لأنشطة النادي الإيراني والمدارس الإيرانية في دبي.