أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق "كوروش كيواني" بتهمة ما وصفته بـ"التجسس لصالح إسرائيل".
ورغم تأكيد وكالة "ميزان" للأنباء على استيفاء الإجراءات القانونية وتأييد الحكم من قبل المحكمة العليا، إلا أن اسم هذا السجين السياسي لم يسبق نشره في وسائل الإعلام من قبل.
وذكرت "ميزان" أن كوروش كيواني كان قد اعتُقل في اليوم الرابع من بدء "حرب الـ12 يوماً" في مدينة ساوجبلاغ.
أفاد شهود عيان لقناة "إيران إنترناشيونال" بوقوع سلسلة من الانفجارات العنيفة صباح الأربعاء 18 مارس في مدينتي بندر عباس والأهواز.
وذكر أحد المصادر الميدانية من بندر عباس أنه في تمام الساعة 8:15 صباحاً، وقعت أربعة انفجارات شديدة للغاية في منطقة "جهانبار"، مشيراً إلى أن المباني اهتزت بقوة رغم وقوع الانفجارات على بعد كيلومترين.
كما أفاد مصدر آخر بوقوع أربعة انفجارات عنيفة إضافية في الساعة 8:40 صباحاً، هزت الرصيف النفطي وبرج المراقبة في ميناء "رجائي" بالمدينة.
وفي مدينة الأهواز، أبلغ أحد المواطنين عن سماع دوي انفجار عنيف في حوالي الساعة 9:30 من صباح الأربعاء في حي "زيتون كارمندي"، مما أدى إلى اهتزاز زجاج نوافذ المنازل في المنطقة.
أثارت التوترات المرتبطة بمضيق هرمز مخاوف جدية بشأن إمدادات الوقود عالميًا، غير أنها انعكست في الهند بشكل مباشر على نشاط المطاعم وأكشاك الطعام في الشوارع؛ إذ أُزيلت وجبة السمبوسة من قوائم الطعام في بعض المناطق، كما فقد الشاي، المشروب الأكثر شيوعًا في البلاد، نكهته المعتادة.
وتُعد الهند، وهي من الاقتصادات الكبرى والنامية في العالم، مستوردًا لنحو 85% من احتياجاتها من الغاز المسال من الشرق الأوسط، ويُستخدم جزء كبير من هذا الوقود في إعداد الطعام لسكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ومع تأثر الإمدادات جراء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وجّهت الحكومة الهندية إمدادات الغاز المسال بعيدًا عن المستهلكين الصناعيين، مثل المطاعم والفنادق وخدمات الطعام، نحو الاستخدامات المنزلية، لضمان عدم انقطاع الوقود عن الطهي في المنازل.
وعلى إثر هذا القرار، لجأ بعض الطهاة إلى البحث عن بدائل لمواصلة تشغيل مطابخهم، أو تقليص بعض الأصناف في قوائم الطعام. كما اتجه آخرون إلى استخدام المواقد الحثّية، غير أن العاملين في هذا القطاع يؤكدون أن تقنيات الطهي التقليدية في الهند لا تتوافق بشكل كامل مع هذه الوسائل الحديثة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران أصبحت «مرتبكة ومهتزّة تمامًا» نتيجة العمليات الأمريكية، وقد أدركت الآن أنها لا تستطيع الحصول على سلاح نووي.
وأضاف، خلال كلمة ألقاها مساء الثلاثاء (بحسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة) في مناسبة يوم القديس باتريك في البيت الأبيض، أن إعادة إعمار إيران بعد الهجمات قد تستغرق سنوات.
كما أشاد ترامب بقوة الجيش الأمريكي، ووجّه الشكر للقوات العسكرية لهذا البلد على دورها في العمليات الجارية.
وقال: «نحن دولة عظيمة ونمتلك أقوى جيش في العالم. لقد قمتُ بإعادة بنائه خلال ولايتي الأولى، ولم أكن أتوقع في ولايتي الثانية أن أضطر لاستخدامه بهذا الشكل الكبير.»