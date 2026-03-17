أفادت تقارير منشورة بأن إسرائيل استهدفت، يوم الثلاثاء 17 مارس (آذار)، عدة نقاط تفتيش تابعة للقوات الأمنية، إضافة إلى مراكز ووحدات متنقلة للشرطة في طهران.

وتُظهر الصور والخرائط المتداولة أن المواقع المستهدفة تقع بشكل تقريبي في محيط تلك المناطق.

وبحسب هذه التقارير، استهدفت الهجمات نقاط تفتيش في نطاق ميدان انقلاب (الثورة) وميدان وليعصر وصادقية وطريق مدرس السريع.

كما أفادت التقارير بأن مراكز للشرطة قرب محطة مترو الإمام الحسين، وفي محيط جامعة شريف للتكنولوجيا، وكذلك في نطاق طريق جمران السريع، تعرضت للهجوم، إلى جانب وحدات شرطة متنقلة قرب ميدان آزادي.