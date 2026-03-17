أفادت قناة "آي 24 نيوز"، نقلاً عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، بأن «التقديرات في إسرائيل والولايات المتحدة بشأن احتمال سقوط النظام الإيراني تتزايد قوتها».

وأشار مراسل القناة إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات "الباسيج"، في هجمات نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، معتبرًا أن هذا الحدث بالغ الأهمية.

وأضاف: «يُطرح هذا السؤال أيضًا في الوقت الذي لا يزال فيه من غير الواضح ما إذا كان المحتجون في إيران سيتمكنون من العودة إلى الشوارع مرة أخرى أم لا».

وبحسب التقرير، يعتقد المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن "الباسيج" اليوم لم يعد كما كان قبل عدة أشهر، كما تعرضت أيضًا أجهزة الأمن الداخلية ووزارة الاستخبارات، المسؤولة عن مراقبة التنظيمات الشعبية، لضربات كبيرة.

وأكد المسؤولون أن هدف إسرائيل هو «تقليل قدرة الباسيج وفاعليته إلى أقصى حد ممكن: القضاء على القادة، تدمير البنية التحتية، تركهم بلا قواعد أو تجهيزات، وحتى إزالة نقاط التفتيش في الشوارع».

وأضاف التقرير أن هذه النقاط يتم استهدافها بالهجمات الجوية، مما يشكل رسالة نفسية قوية للإيرانيين الذين يشهدون اختفاءها. وأوضح المسؤولون: «الأضرار ليست مطلقة، لكنها حقيقية، وهي في ازدياد ومستمرّة».