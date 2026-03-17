أدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الهجوم الذي استهدف مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وقال: «مرة أخرى كررت جماعات خارجة عن القانون هجومها الإجرامي باستهداف مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مساء اليوم".

وأضاف: "هذا العمل الإجرامي الذي تدينه الحكومة وترفضه يُعد هجومًا إرهابيًا صريحًا على سيادة العراق وهيبته".

وتابع النعمان: "استهداف مقار البعثات الدبلوماسية، باعتباره عملاً غير مسؤول، يُعد انتهاكًا خطيرًا للاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية، ويضع العراق أمام المجتمع الدولي في موقف حساس، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تهدد مصالح بلدنا وشعبنا".

وأشار إلى أنه عقب هذا الهجوم الإجرامي، شدد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على توجيهاته للأجهزة الأمنية والجهات المعنية بضرورة عدم التهاون في أداء واجباتها، وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أنه "لن يكون هناك أي تردد أو تراجع في مواجهة أي جهة تحاول زعزعة أمن العاصمة أو المدن العراقية الأخرى، أو تستغل السلاح خارج إطار الدولة".