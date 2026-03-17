النظام الإيراني يشن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات
أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة بعد ظهر الثلاثاء أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تصدّت لـ10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران، وتمكنت من اعتراضها. وبحسب الوزارة، نُفذت هذه الهجمات على عدة موجات.
في الوقت نفسه، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أن ناقلة نفط كانت راسية قرب السواحل الشرقية للإمارات العربية المتحدة تعرّضت لأضرار طفيفة فجر الثلاثاء نتيجة سقوط حطام ناتج عن عمليات الاعتراض. وأكد أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.
وعقب هجمات أخرى، توقّف تحميل النفط في ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، على الأقل بشكل جزئي. وتشير التقارير إلى أن هذا التعطّل جاء بعد هجوم أدى إلى اندلاع حريق في محطة التصدير.