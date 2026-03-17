تقارير: هجمات إسرائيلية تستهدف نقاط تفتيش ومراكز للشرطة في طهران
أفادت تقارير منشورة بأن إسرائيل شنت هجمات يوم الثلاثاء استهدفت عدة نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن الإيرانية، بالإضافة إلى مراكز ووحدات متنقلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في العاصمة طهران.
ووفقاً لهذه التقارير، استهدفت الهجمات نقاط تفتيش تقع بالقرب من "ميدان انقلاب"، وميدان ولي عصر، ومنطقة صادقية، وطريق "مدرس" السريع.
كما وردت أنباء عن تعرض مراكز للشرطة بالقرب من محطة مترو "الإمام الحسين"، وبالقرب من جامعة "شريف"، وفي نطاق طريق "تشمران" السريع لهجمات، بالإضافة إلى استهداف وحدات شرطة متنقلة بالقرب من "ميدان آزادي".