تشير التقارير المنشورة إلى أن الهجمات على طهران، بما في ذلك المناطق الغربية من العاصمة، قد بدأت منذ صباح يوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك محيط ميدان ولي عصر. وبحسب هذه التقارير، سُمع أيضاً دوي تحليق مقاتلات حربية في بعض مناطق العاصمة.

وفي الوقت نفسه، أعلن معاون محافظ همدان أن "مستودعاً وهنغاراً" في هذه المدينة قد تعرضا لهجوم صباح اليوم الثلاثاء.