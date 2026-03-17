صرح المتحدث باللغة الفارسية باسم الجيش الإسرائيلي، كمال بنحاسي، بشأن إقامة احتفالات "أربعاء النار" أو ما تسمى في إيران "جهارشنبه سوري"، معتبراً أن الاحتفالات الوطنية "مهمة للغاية"، لا سيما في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن على الناس النزول إلى الشوارع للاحتفال، لكن مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم؛ مثل الابتعاد عن المقار والمباني الحكومية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن الاحتفالات الوطنية مهمة جداً، خاصة في الظروف الحالية. أنا أقول ليرتاد الناس الشوارع ويحتفلوا، ولكن عليهم القيام بالخطوات اللازمة لحماية أنفسهم؛ ومن ضمن الإجراءات التي طلبناها، الابتعاد عن الأماكن الحكومية".
