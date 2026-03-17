تقارير تُفيد بسماع انفجارات متتالية في طهران
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن بدء موجة من الهجمات على البنى التحتية للنظام الإيراني في طهران، أفاد المواطنون بسماع دوي عدة أصوات متتالية وعنيفة في مناطق مختلفة من العاصمة. وذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، سماع دوي عدة انفجارات في وسط طهران.
كما كتب أحد شهود العيان أنه سُمِع على الأقل دوي 10 انفجارات متتالية وعنيفة في منطقة جيهون بطهران.
وفي الوقت نفسه، وبحسب التقارير الواردة، تم سماع صوت طيران مقاتلات وحدوث انفجارات في أصفهان أيضًا.