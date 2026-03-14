أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد آخر في فرع فلسطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يُدعى شام عبد الكريم ياسين، في هجوم إسرائيلي على لبنان يوم الأربعاء 11 مارس (آذار). وبحسب البيان، فقد كان ياسين قائداً مركزياً في وحدة الاتصالات التابعة لحزب الله أيضاً.

وأشار إلى أنه منذ بدء عملية "زئير الأسود"، قُتل خمسة أعضاء من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ياسين كان مسؤولاً عن تعزيز قدرات حزب الله وإعادة بناء إمكاناته، كما كان يعمل على ترسيخ نفوذ إيران في لبنان وتنفيذ خطط "إرهابية" بتوجيه من النظام الإيراني.

وأكد أن هذا القائد هو خامس عضو من فيلق القدس وثالث عضو من الفرع الفلسطيني يُقتل منذ بدء عملية "زئير الأسود".