أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في إطار عملية "زئير الأسود"، استهدف خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 200 منشأة تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. مؤكدًا أن هذه الهجمات تهدف إلى تعميق الضرر بأنظمة وقدرات النظام الإيراني.

وبحسب البيان، فقد شنت مقاتلات سلاح الجو هذه الهجمات بتوجيه من جهاز الاستخبارات العسكرية. وأشار الجيش إلى أنه تم استهداف عشرات منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، كان بعضها جاهزًا للإطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الإطلاق ومستودعات الأسلحة كانت من بين الأهداف التي تعرضت للهجوم.

وأضاف البيان أنه منذ بدء عملية "زئير الأسود" تم تنفيذ نحو 400 طلعة جوية للقيام بهجمات في غرب ووسط إيران.