وفي مؤتمر صحافي، يوم الجمعة 13 مارس (آذار)، أشار هيغسيت إلى إصابة وجه خامنئي و"تشوهه"، وأضاف أن المرشد الإيراني الجديد لا يستطيع الظهور أمام العامة.
وفي مساء الخميس 12 مارس، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في تصريحات له: "الديكتاتور الجديد، مجتبى، دمية في يد الحرس الثوري الإيراني، لا يستطيع حتى أن يظهر وجهه أمام الشعب".
ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الوضع الصحي لمجتبى خامنئي وعدم قدرته على التواصل المستمر مع المسؤولين والهيئات في النظام الإيراني، أثار ردود فعل انتقادية بين شريحة من رجال الدين الحاكمين.
وفي رسالة مكتوبة، شدد المرشد الثالث للنظام الإيراني، يوم الخميس 12 مارس، على استمرار المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
هيغسيت: أوراق القوة في يد ترامب
وأكد هيغسيت، في المؤتمر الصحافي، أن الولايات المتحدة ستواصل التقدم في الحرب ضد النظام الإيراني، وأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "يمتلك أوراق القوة".
وأوضح أن أكبر حجم من الهجمات الأميركية على مواقع النظام الإيراني سيتم يوم الجمعة 13 مارس.
وأضاف أن قادة النظام الإيراني يحاولون البقاء في أمان عبر الانتقال إلى "الملاجئ والمناطق المدنية".
وخلال الأيام الأخيرة، ترددت تقارير عن انتشار قوات القمع الأمني والمسؤولين الإيرانيين في المدارس والمساجد والملاعب والمراكز الطبية.
ويعتقد المراقبون أن النظام الإيراني، بعد أن فقد جزءًا كبيرًا من قدراته الهجومية والدفاعية نتيجة الهجمات الأميركية والإسرائيلية، تحاول الآن استخدام المدنيين كدرع بشري.
وفي رد على سؤال عن الهجوم على مدرسة ميناب، قال هيغسيت: "في هذه الحرب هناك طرف واحد فقط لا يهاجم المدنيين أبدًا، وهو نحن. النظام الإيراني هو الذي يقوم بذلك".
التوترات حول مضيق هرمز
أوضح وزير الحرب الأميركي أن "الأدلة الواضحة" على زرع ألغام من قِبل النظام الإيراني في مضيق هرمز لم تظهر بعد.
وأشار إلى الوضع الحالي لهذا الممر الاستراتيجي، وقال: "لدينا خطة لكل خيار ممكن".
ومضيق هرمز هو ممر ضيق بين إيران وعمان، ويمر منه نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وعد سابقًا في مقابلة مع شبكة"فوكس نيوز" الإخبارية بأن الولايات المتحدة "سترافق السفن إذا لزم الأمر" لعبور هذا المضيق.
ومن جهته، شدد مجتبى خامنئي في رسالته المكتوبة على الاستمرار في استخدام "ورقة إغلاق مضيق هرمز".
وأصبح وضع مضيق هرمز وتدفق الطاقة العالمي محورًا رئيسيًا لأزمة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة " رويترز"، يوم الجمعة 13 مارس آأن أسعار النفط في الأسواق العالمية، في اليوم الرابع عشر للحرب الأميركية والإسرائيلية ضد النظام الإيراني، تقترب من 100 دولار للبرميل.
هجمات على 6 آلاف موقع
في الأسبوعين الماضيين، وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات قوية إلى قمة الهيكل العسكري والأمني للنظام الإيراني، وأكدتا استمرار القتال حتى استسلام النظام الإيراني.
حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على نهاية محتملة للصراع أو التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأعلن رئيس الأركان المشترك الأميركية، دان كين، يوم الجمعة 13 مارس، استهداف أكثر من 6 آلاف موقع تابع للنظام الإيراني استُهدف خلال الحملة الحالية.
وقال كين إن الجيش الأميركي "يسيطر بشكل كامل على العدو".