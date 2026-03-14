أعلن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في رسالة فيديو، أنه تم وضع برنامج تحت عنوان "مشروع ازدهار إيران" لمنع حدوث أي فراغ في إدارة شؤون البلاد عقب سقوط النظام الحالي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في الوقت ذاته على تحديد الكفاءات والشخصيات المؤهلة للمشاركة في "نظام المرحلة الانتقالية".

وجاء في الرسالة أن "نظام المرحلة الانتقالية"، بقيادة رضا بهلوي، على أتم الاستعداد لتولي مقاليد الحكم فور سقوط النظام الإيراني، والعمل في أسرع وقت ممكن على إرساء النظام والأمن والحريات، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الازدهار.

وأوضح أن هذه العملية تتم في إطار "لجنة مراجعة واختيار أعضاء نظام المرحلة الانتقالية" التي يديرها سعيد قاسمي نجاد، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأشهر الأخيرة تحديد وفحص كفاءات وقدرات العديد من الأفراد، سواء داخل إيران أو خارجها، ليتولوا مسؤولية الإشراف على مختلف أقسام "نظام المرحلة الانتقالية".

وتأتي دعوة بهلوي في حين ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن ولي عهد إيران السابق لم يكن موجودًا في البلاد منذ فترة طويلة، كما أنه يجد معارضة شديدة من الأكراد والقوميات الأخرى داخل إيران.