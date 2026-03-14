أعلن الجيش الإسرائيلي أن اثنين من كبار مسؤولي الاستخبارات بمقر "خاتم الأنبياء" المركزي، وهما عبد الله جلالي نسب وأمير شريعت، قُتلا إثر هجوم استهدفهما في طهران.

وأوضح أن هذين المسؤولين كانا من الشخصيات الرئيسية في مجتمع الاستخبارات الإيراني، وقريبين من كبار المسؤولين في النظام الإيراني.

وأشار إلى أنه بعد مقتل صالح أسدي، رئيس قسم الاستخبارات، في بداية الهجمات الإسرائيلية والأميركية، تم تعيين جلالي وشريعت كقائمين مؤقتين على القسم.

ووفقًا للبيان، فإن قسم الاستخبارات في مقر "خاتم الأنبياء" مسؤول عن تحليل المعلومات، وتقديم تقييماته إلى كبار المسؤولين الأمنيين في النظام الإيراني لإدارة العمليات ضد إسرائيل بناءً عليها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته القوية ضد قادة النظام الإيراني.