حرب عالمية ثالثة.. والفخ الأوكراني..وصور ترامب.. وخارطة طريق اقتصادية.. وانقطاع الخدمات
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)تطورات اتساع رقعة الصراع الإقليمي والدولي، واختلاف الآراء حول كيفية التعامل مع استهداف سفن إيرانية في قزوين.
كما ركزت التغطية على تحديات هيكلية صنع القرار الخارجي، وطرق مواجهة كبح التضخم وأزمة انقطاع الكهرباء، وسط تحذيرات اقتصادية من استمرار استغلال التوترات السياسية في إضعاف الثقة الوطنية.
نقلت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، نص رسالة موقعة من 12 ألف أستاذ جامعي بدعوة من منظمة الباسيج، تربط تحقيق السلام المستدام باستمرار خيار الدفاع ورفض الاستسلام ونهج المقاومة. ونقلت أيضًا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تأكيده رفض بلاده لأي دور أمريكي في تحديد مواعيد الحرب والسلام، واستمرار سياسة الدفاع عن النفس، وحمل واشنطن ودولًا أوروبية وأوكرانيا وبلغاريا مسؤولية التوترات.
فيما أكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، استمرار الجهود الدبلوماسية غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وحراك صيني-باكستاني لإبقاء الاتصال مفتوحًا تمهيدًا لإحياء الحوار النووي، مع إشارة إلى أن تحويل وقف القتال إلى تسوية سياسية يظل رهنًا بتجاوز الخلافات.
واستطلعت صحيفة "إيران" آراء خبراء أكدوا أن تحدي تحويل شعارات النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف حول التفاوض ومجمع السفراء، إلى سياسة فعلية لا يكمن في نقص الخبرات، بل في هيكلية صنع القرار المتداخلة أمنيًا وعسكريًا، ما يستلزم منح التوصيات وزنًا مؤسسيًا حقيقيًا ونقاشات تتجاوز الدور الرمزي.
وقدمت صحيفة "قدس" الأصولية، قراءة لسلوك دونالد ترامب، بعد نشره صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لهجمات على إيران، معتبرة أنها تهدف للضغط النفسي وإرباك طهران وتعزيز صورته الانتخابية، فيما يرى محللون أن استخدام هذه المواد لا يعكس بالضرورة استراتيجية متكاملة، ولا يمكن اختزاله في تفسير سياسي واحد.
وحذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، من الوقوع في الفخ الأوكراني لأن الرد الإيراني على استهداف السفن في قزوين قد يمنح الناتو ذريعة لدخول الحرب أو يوسع الحصار البحري أو يخدم أهداف أمريكا، ودعت إلى رفع التوتر مع أوكرانيا، والانفصال عن روسيا التي لم تتضامن مع إيران في مواجهات سابقة.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، تساءل الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي، عن أهداف الهجوم الاقتصادية والعسكرية ومدى التنسيق مع واشنطن وإسرائيل، ورجح أن يؤدي تشكل جبهة جديدة إلى إجبار إيران على الرد بالمثل في البحر الأسود، مما قد يوسع رقعة الصراع ويدخل روسيا في معادلات الحرب بشكل أكبر.
ورأت صحيفة "خراسان" الأصولية، أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الأضرار التي لحقت بسفينة بعينها، بل في احتمال تحول بحر قزوين من فضاء للتعاون الاقتصادي إلى ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي، وهو تحول قد يفرض معادلات أمنية جديدة على إيران وروسيا ومنطقة أوراسيا بأسرها.
اقتصاديًا، ربطت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، ارتفاع أسعار البنزين في أمريكابالحرب على إيران، معتبرة أن القفزة النفطية انعكست على معيشة الأسر وتحديات تضخمية. ودعت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، إلى استلهام نموذج اقتصاد الحرب، حيث تفرض الظروف الاستثنائية عودة الدولة إلى دور المدير المباشر للاقتصاد عبر توجيه الائتمان وإخضاع القطاع المالي لأولويات الأمن القومي.
وتعليقًا على تصريحات محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، بخصوص تراجع التضخم الشهري في يوليو، أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن التراجع لا يعني انخفاض الأسعار بل تباطؤ ارتفاعها فقط، وأن استمراره رهن بمعالجة جذرية لتحديات كسعر الصرف ونمو السيولة وعجز الموازنة. رسم الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية بجامعة سمنان رحمان سعادت، في حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، خارطة طريق للعبور من الظروف الراهنة، تتضمن كبح التضخم، وتوجيه السيولة إلى الإنتاج، وإصدار سندات كشحن سريع، وإحياء الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، مع إخضاع المؤسسات شبه الحكومية لقيادة موحدة للبنك المركزي.
وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ازدواجية التيارات المتشددة التي تدفع لسياسات التصعيد ثم تحمل الحكومة مسؤولية التضخم، متجاهلة تأثير الحرب والعقوبات، ورأت أن توظيف البيانات الاقتصادية في الصراع السياسي يضعف الثقة بالروايات الرسمية.
ووفق صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، فقد حذر المجلس الأعلى للتخطيط العمراني من استمرار منح تراخيص بناء تتجاوز الطاقة الاستيعابية لطهران، مما يفاقم أزمة المياه والضغط على البنية التحتية، ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد المائية.
وشكا إيرانيون بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، من انقطاعات الكهرباء دون إشعار مسبق، مما تسبب بأضرار للمعيشة والأعمال والمعدات الطبية، وطالب مسؤولون ومواطنون بآلية إشعار دقيقة ومنتظمة تشمل جميع الفئات، حتى غير المستخدمين للهواتف الذكية. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": مهمة جديدة في بحر قزوين
وفي مقاله بصحيفة "كيهان" التي تنشر تحت إشراف المرشد الإيراني، ربط جعفر بلوري مهاجمة أوكرانيا السفن الإيراني في قزوين، بالصراع مع الغرب، واستخدام كييف كأداة لتوسيع رقعة المواجهة، وإشغال طهران عن مضيق هرمز.
وأنتقد:" الحديث عن المفاوضات مع دونالد ترامب في ظل حرب تشمل روسيا وأوكرانيا والناتو وإسرائيل والدول العربية، وترى أن ذلك سذاجة مع عدو أعلن هدفه إضعاف إيران وتقسيمها، مشبهة الهجمات بقزوين باستفزازات ما قبل الحرب العالمية الأولى".
وتابع:" من غير المستبعد أبدًا إطلاق شرارة حرب عالمية أخرى مع دخول أوكرانيا الجاد إلى المعركة؛ ذلك أن جميع علامات الحرب العالمية باتت جلية للعيان".
"آرمان ملي": تسليم هرمز.. كيف تتحول الشعارات السياسية إلى أداة للاستقطاب؟
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أنتقدالكاتب مرتضى خبازيان، تحول خطاب هل سنسلم هرمز؟ إلى أداة استقطاب تُصور أي نقاش حول السياسة الخارجية كتنازل عن المصالح الوطنية، معتبرًا أن هذا النمط يعكس ذهنية متشددة تفسر القضايا بمنطق الخسارة دون تمييز بين التراجع التكتيكي والتخلي عن الثوابت.
وأضاف:" سبق استخدام هذه الآلية في ملفات النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي، إذ رُفعت شعارات مثل تسليم البرنامج النووي لإجهاض أي نقاش، مستندة إلى تقنية التأطير الإعلامية التي تدفع الجمهور لرفض الخيارات قبل مناقشتها".
وخلص إلى أن:" نقاش مضيق هرمز يحتاج إلى قراءة واقعية للمصالح والتطورات الإقليمية، بعيدًا عن الثنائية المختزلة بين التنازل أو الصمود، محذرًا من أن هذا الخطاب لا يعين على إدارة القضايا الاستراتيجية بتوازن".
"جوان": بيعة في قلب العاصفة
عدد عبد الله متوليان الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، رسائل بيعة حزب الله للولي الفقيه وسط احتلال جنوب لبنان، وتشمل: طمأنة المؤمنين وإفشال مخطط العدو لإحداث شقاق بين المقاومة وإيران، مؤكدًا أن هذه البيعة تمثل صدمة استراتيجية للغرب الذي كان يراهن على انقطاع العلاقة بعد اغتيال نصر الله.
وأضاف:" تجسد رد المرشد على البيعة في ثلاث طبقات: وصف حزب الله بالصخرة الصلبةلرسم صورة القوة، وتحديد الخط الأحمر بحفظ كامل الأراضي اللبنانية كشرط أول لأي تفاهم، وتكريم صبر أهالي الجنوب لإظهار أن المقاومة ليست مشروعًا عسكريًا بل نهضة شعبية".
وتابع:" تمثل هذه البيعة ضخًا للروح الجماعية في الميدان وزلزالًا استخباراتيًا، على حد تعبيره، للعدو الذي اكتشف أن جوهر المقاومة ليس فردًا بل فكرة عقائدية تضرب في عمق التاريخ الشيعي، مؤكدًا أن راية يالثارات الحسين ستبقى مرفوعة طالما عُقدت مثل هذه البيعات في قلب النار".
"دنياى اقتصاد": لماذا فشلت المؤشرات الاقتصادية في تحسين القدرة الشرائية للإيرانيين؟
لم ينعكس بحسب تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، نمو الناتج المحلي للفرد في إيران على قدرة المواطن الشرائية بسبب تدهور شروط التبادل التجاري، إذ تراجعت عوائد النفط وارتفعت تكاليف الواردات بفعل العقوبات، مما قلص المكاسب الفعلية للنمو وأبقى الدخل الحقيقي دون مستواه قبل عقد.
وأشار التقرير إلى أن:" الحفاظ على الاستهلاك تم على حساب الاستثمار، الذي تراجع بشدة بسبب العقوبات وعدم الاستقرار، مما دفع المدخرات نحو الأصول غير المنتجة وهدد الطاقة الإنتاجية والتوظيف".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
"آرمان ملي": انتقادات متجددة للتلفزيون الرسمي الإيراني بسبب انتقائية التغطية الإعلامية
انتقدتقريرصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاتباعها سياسة انتقائية في تغطية أداء الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور ونسب المشاهدة. وأبرز التقرير:" تقديم الشاشة الرسمية دعمًا كبيرًا لحكومتَي أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي، مقابل استهداف حكومات محمد خاتمي وحسن روحاني وصولًا إلى الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، عبر الاقتطاع والتهميش الإعلامي".
ونقل التقرير:" انتقادات للنائب السابق علي مطهري، الذي اعتبر أن حذف تصريحات رئيس الجمهورية لا ينسجم مع دور الإعلام العام. بدوره أكد وزير الثقافة الأسبق علي جنتي، أن بعض مسؤولي المنظمة يتصرفون وكأنها سلطة مستقلة، رغم خضوعها قانونيًا لهيئة رقابية تمثل السلطات الثلاث".
أثار تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، وهما من المحتجين الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات يناير، في شوارع مدينة أصفهان، موجة واسعة من ردود الفعل بين المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف كثيرون هذه الخطوة بأنها "وحشية" و"جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن استنكارهم لها.
وأرسل مواطنون، الثلاثاء 28 يوليو، رسائل إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها استمرار السياسات القمعية للنظام الإيراني، ورووا شهاداتهم بشأن الاحتجاجات الشعبية وتعامل القوات الأمنية في موقع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين.
وقال أحد المتابعين، الذي كان حاضرًا في مكان تنفيذ الحكم، إنه بالتزامن مع أذان الفجر وتنفيذ الإعدام، ردد عدد من الحاضرين هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" احتجاجًا على تنفيذ الحكم.
وجاء في رسالته: "كانت القوات الأمنية في حالة استنفار، وما إن ارتفعت أصوات المحتجين حتى هاجمتهم، وأجبرتهم على التراجع صفًا بعد صف. واستخدمت مختلف أنواع التهديدات اللفظية، والصواعق الكهربائية، وكميات كبيرة من رذاذ الفلفل، حتى إن الجميع كانوا يتراجعون وهم يسعلون".
وأضاف: "أخلت القوات الأمنية محيط ساحة الإعدام بالكامل وحتى مسافة 100 متر من الحواجز، ولم تسمح لأحد بالاقتراب. كما سُمعت أصوات أربع طلقات نارية خلال ذلك لتفريق المحتجين".
وروى مواطن آخر من أصفهان، في رسالة مماثلة، أن المحتجين رددوا هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" في موقع تنفيذ الحكم، فيما هتف مؤيدو النظام الإيراني، عقب إعدام السجينين السياسيين، بشعار "حيدر، حيدر".
وأشار إلى الانتشار الكثيف لقوات القمع التابعة للنظام الإيراني في مكان تنفيذ الإعدام، مؤكدًا أنها استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية، إلى جانب إطلاق النار في الهواء، في محاولة لتفريق المحتجين.
وقال متابع آخر، في إشارة إلى تعامل عناصر الأمن في موقع الإعدام: "إن أحد عناصر النظام قال لوالدة أحد الذين أُعدموا، وهي تبكي، ساخرًا: ابكي بصوت أعلى".
كما أظهر مقطع فيديو أرسله أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" استمرار الأجواء الأمنية المشددة في أصفهان صباح 28 يوليو.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام على سباهي وصفري في إطار القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن الإيرانية خلال الاشتباكات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في 8 يناير 2026 في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكان النظام الإيراني قد نفذ، في 19 يوليو، حكم الإعدام بحق عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي، وهما من المحكومين في القضية نفسها.
وفي 8 يوليو، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
وتتزايد المخاوف حاليًا من أن ينفذ النظام الإيراني أيضًا أحكام الإعدام بحق المتهمين الثمانية المتبقين في هذه القضية.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي
ندد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ حكم الإعدام بحق سباهي وصفري، وأشادوا بما وصفوه بشجاعة أهالي أصفهان الذين احتجوا في موقع تنفيذ الحكم.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "لقد أرادوا تنفيذ الإعدام على الملأ، لكن أهالي أصفهان لم يذهبوا للمشاهدة، بل لإنقاذ الشباب، ثم تعرضوا هم أيضًا للقمع. وهذا يدل على أن بلادنا محتلة من قبل مجموعة من الإرهابيين المعادين لإيران".
وجاء في منشور آخر: "بعد المجزرة الكبرى التي ارتكبها النظام الإيراني، خرج الليلة الماضية أهالي أصفهان الشجعان مرة أخرى إلى الشوارع ووقفوا في وجه هذا النظام، وكان ذلك أكبر صفعة للنظام الإيراني".
وانتقد أحد المستخدمين سياسة النظام في إعدام الشباب المحتجين، قائلًا: "في أصفهان، يخنق الحزن المجتمع. الذين فقدوا حياتهم كانوا أبناء هذه الأرض؛ شبابًا لهم أحلام وطموحات دفنت تحت ركام الغضب والعقاب. المجتمع المنهك من الكوارث يبحث عن الحياة والأمن والطمأنينة، لا عن إقامة المشانق في ساحات المدن".
وكتب مواطن آخر: "عندما زرت أصفهان للمرة الأولى، لم أتمالك نفسي من البكاء على هذا الكم من الجمال والتاريخ والثقافة والفن الذي وقع في يد رجال الدين. لم يكونوا أهلًا لحكم كل هذا الجمال، والآن حوّلوا أصفهان إلى ساحة للإعدام".
وأشار مستخدم آخر إلى ما وصفه بخوف السلطات من الاحتجاجات الشعبية، قائلًا إن النظام الإيراني نشر رشاشًا ثقيلًا من طراز "دوشكا" في موقع تنفيذ الإعدام لمنع أي تحركات احتجاجية.
كما كتب مستخدم آخر: "الإعدام قتل يمارسه النظام، والإعدام العلني جريمة ضد الإنسانية".
وشهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في حملة القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية، حيث أعدمت عشرات الأشخاص بتهم، من بينها المشاركة في احتجاجات يناير، أو التجسس، أو الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، برسالة المرشد مجتبى خامنئي إلى حزب الله وربط أي تسوية مع أميركا بوقف الهجمات على لبنان، مع تراجع وتيرة العمليات العسكرية، وإقرار بفشل تفاهم إسلام آباد، وسط تكهنات باستئناف المفاوضات عبر وساطات عُمانية وقطرية وباكستانية.
وعسكريًا، توعد الحرس الثوري باستهداف بريطانيا والدول الخليجية إذا دعمت أميركا، واتهم إسرائيل بتضليل الولايات المتحدة، مع الحديث عن توسيع الردع ليشمل منشآت الطاقة، وفي الشأن الاقتصادي انتقد خبراء تجاهل الإصلاحات الاقتصادية للبعد الاجتماعي، مع تباين الآراء حول جدوى رفع الفائدة أو تأثير العقوبات على التضخم.
وقد تداولت الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها رسالة المرشد مجتبى خامنئي، إلى أمين عام حزب الله اللبناني، ردًا على بيعة الحزب، شدد فيها، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على استمرار المقاومة وسياسة إيران الاستراتيجية في دعم الحزب. ربطت الرسالة وفق صحيفة "خراسان" الأصولية، أي تسوية مستقبلية مع أميركا بشروط تتعلق بلبنان.
وعلى صعيد آخر، رصدت صحيفة "قدس" الأصولية تراجعًا في وتيرة العمليات العسكرية الأميركية، ونقلت عن المحلل السياسي، مرتضى مكي، قوله: "إن تفاهم إسلام آباد كان مسعى أميركيًا لإضعاف موقع إيران بمضيق هرمز، لكن طهران أفشلته، وربط إعادة تقييم واشنطن لموقفها بالخسائر العسكرية الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة".
وربطت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، تراجع واشنطن باستنزاف دفاعاتها الجوية، والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، وارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الضربات الإيرانية للقواعد الأميركية، والأعباء السياسية على دونالد ترامب.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار توقف المواجهات المباشرة التكهنات باستئناف المفاوضات مع تحركات عُمانية وقطرية وباكستانية، لكن هذا الحراك يعكس محاولة احتواء التصعيد ومنع مواجهة أوسع، لا تحولاً استراتيجيًا في مواقف الأطراف.
فيما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، حسبما نقلت صحيفة "سياست روز" الأصولية، أن ارتفاع الخسائر الأميركية يشكّل رادعًا، وهدد باستهداف بريطانيا والدول الخليجية حال تقديم الدعم العسكري للولايات المتحدة، واتهم إسرائيل بتضليل واشنطن لإبقائها في المواجهة.
وفي صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، دعا الباحث الإيراني، مرتضى فاخري، إلى توسيع الردع الإيراني بحيث يطال منشآت الطاقة الإقليمية، وتبني دبلوماسية أكثر تشددًا للمطالبة بتعويضات، وحذر من تأثير المسارات البديلة على تقليل فاعلية إغلاق المضيق.
وانتقد تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، هشاشة المسار الدبلوماسي الموازي للاستعدادات العسكرية، ويربط نجاح الوساطات بالتفاهمات العملية لا الإدارة المؤقتة، في ظل تضارب المصالح وغياب مؤشرات تسوية شاملة.
وفي حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى المحلل السياسي، منصور براتي، أن غياب إسرائيل عن الهجمات الأميركية الأخيرة لا يعكس تراجعًا، بل هو مسعى لتوسيع نطاق الحرب، وربط اندفاع نتنياهو بحسابات انتخابية، لكن استمرار الرسائل بين طهران وواشنطن يبقي مسار التطورات مفتوحًا بين التصعيد والتهدئة.
وردًا على إعلان أوكرانيا استهداف سفن إيرانية في بحر قزوين، أكد نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، حسبما نقلت صحيفة "كيهان" المتشددة، حق إيران في الدفاع عن سيادتها، وتوعد كييف بالرد على أي إجراء غير حكيم، مشددًا على أن أوضاع مضيق هرمز لن تعود لما كانت عليه قبل الحرب، مع استعداد تمام للرد على أي تصعيد.
واعتبرت صحيفة "آكاه" الأصولية، الهجوم الأوكراني جزءًا من خطة أميركية تهدف إلى تشتيت القدرات الإيرانية بين الشمال والجنوب، ودعت للرد في المنطقة لفرض كلفة على واشنطن، وحذرت من أن التهاون سيشجع على مزيد من التصعيد.
واقتصاديًا، كشفت صحيفة "إيران" الرسمية عن تركيز الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الطرق والتنمية العمرانية على إعادة إعمار البنية التحتية بمعايير عالمية وملاحقة أميركا قانونيًا.
كما دعا بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى تعزيز الربط "السككي" مع دول الجوار، واستمع إلى تقارير عن تدفق السلع وأداء الموانئ، مشيدًا باستمرار الخدمات رغم الظروف، ومؤكدًا سعي الحكومة لاستقرار النقل وإحباط محاولات تعطيل البنية التحتية.
وعبر صحيفة "سياست روز" الأصولية، انتقد الخبير في شؤون الرفاه والحماية الاجتماعية، علي حيدري، تقريري منظمة التخطيط لتركيزهما على النمو والإصلاحات المالية دون مراعاة البعد الاجتماعي، وشدد على أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كتحرير الأسعار يتطلب تقييمًا مسبقًا وآليات حماية للفئات الهشة.
واستطلعت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، آراء خبراء حول جدوى سياسات ضبط السيولة، حيث رأى الخبير المصرفي، حميد طهران فر، أن رفع الفائدة تدريجيًا هو الأكثر تأثيرًا، بينما ربط القائم بأعمال شؤون الاقتصاد الكلي في منظمة التخطيط والموازنة، حميد زمان زاده، جذور التضخم بالعقوبات والقيود الخارجية. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"همشهري": تراجع واشنطن نتاج ضغوط عسكرية واقتصادية فرضتها طهران
رصد رئيس تحرير صحيفة "همشهرى"، محسن مهديان، تراجعًا في وتيرة العمليات العسكرية الأمريكية على طهران، وأكد أن توقف المواجهة يعكس نجاح إيران بفرض ضغط شامل عسكريًا واقتصاديًا، مستندًا لارتفاع أسعار النفط وتعطل الملاحة وقلق الدول الخليجية من المظلة الأميركية.
وأشار إلى "تفوق إيران في حرب الاستنزاف بانخفاض كلفة صواريخها مقابل اعتراض أميركي مكلف، مع تحركات دبلوماسية موازية مع عُمان وقطر والإمارات حول مضيق هرمز"، معتبرًا أن "الجمع بين الميدان والسياسة عزز موقعها التفاوضي".
وأكد "قلق الدول الخليجية من اتساع الحرب، بعد تراجع الثقة في المظلة الأمنية الأميركية"، بحسب تعبيره. ورأى أن "الضربات الإيرانية ضد القواعد الأميركية في المنطقة، وما وصفه بدقة الاستهداف، قد أثبتت امتلاك إيران قدرات استخباراتية وعسكرية دفعت واشنطن إلى إعادة حساباتها".
"سياست روز": تشديد شروط التفاوض واستثمار أوراق الضغط الإقليمية
رأى رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن توقف الهجمات الأميركية يعكس تحولًا نحو التفاهم بعد ضربات إيرانية غيرت حسابات واشنطن، داعيًا لرفع سقف المطالب والتمسك بمضيق هرمز كورقة ضغط، محذرًا من تنازلات قد تصب في مصلحة أميركا.
وأشار إلى "امتلاك إيران خيارات متعددة للضغط عبر أمن الطاقة والممرات"، معتبرًا أن "أي اضطراب في مضيقي هرمز وباب المندب سينعكس على أسواق النفط العالمية، مما يعزز الموقف التفاوضي الإيراني".
وختم بأن "المواجهة مرشحة للاستمرار بأشكال مختلفة، متأثرة بالانتخابات الأميركية النصفية، داعيًا لاستثمار أوراق الضغط الإقليمية لتعزيز المكاسب".
"آرمان ملي": العودة إلى تفاهم إسلام آباد.. المسار الأكثر واقعية
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، رأى محلل الشؤون الدولية، كوروش أحمدي، أن العودة لتفاهم إسلام آباد هي الخيار الأكثر واقعية، بعدما أظهرت المواجهة عجز الطرفين عن حسم عسكري، مع تحول مضيق هرمز لقضية سيادية معقدة تجعل الدبلوماسية جزءًا لا ينفصل عن الصراع.
وأضاف أن "الوساطات العمانية والقطرية والباكستانية قد تمهد للحوار، لكن نجاحها يتوقف على التزام الطرفين بتنفيذ بنود التفاهم"، معتبرًا أن "الاتفاق لا يزال أفضل أرضية رغم الخسائر الكبيرة".
وأكد أن "تباين المواقف داخل البلدين طبيعي، لكن القرار النهائي يُتخذ عبر المؤسسات المعنية، مع عدم استبعاد استمرار العمليات العسكرية إلى حين التوصل لصيغة تفاهم جديدة".
"كيهان": تحذيرات من المعارك الجانبية والمطالبة بتوجيه الاهتمام نحو الأولويات
انتقد رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، وممثل المرشد الإيراني فيها، حسين شريعتمداري انشغال بعض التيارات بقضايا هامشية وتجاهل التحديات الأمنية والاقتصادية، وهو ما يصرف الأنظار عن الأولويات، والتركيز على الإجراءات الشكلية أو الجوانب الثانوية أثناء وقوع أزمات كبرى، مشبهًا ذلك بالحرص على عدم ضياع "خنجر شمر" في أعقاب واقعة كربلاء، في إشارة إلى اختلال ترتيب الأولويات.
ودعا إلى "تركيز الجهود على معالجة الغلاء والتضخم. وحذر من استغلال بعض الملفات لتشتيت الرأي العام، واقترح معيارين لتمييز الجوهري عن الهامشي: مقارنة أهمية القضية بحجم التحديات الوطنية، ومراقبة ترويج وسائل الإعلام المعارضة لها، معتبرًا أن تضخيمها قد يكون مؤشرًا على توظيفها لصرف الانتباه". وأشار إلى "إمكانية استغلال بعض مثيري القضايا أو التحرك ضمن أجندات تستوجب المتابعة الأمنية والقضائية، دون تعميم الاتهام".
"شرق": سياسات الحكومة السبب الفعلي للانهيار
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، رأى الخبير الاقتصادي، محمد مهدي بهكيش، أن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة الاستهلاك بسبب الركود وتآكل رأس المال، مستندًا لانخفاض مؤشر مديري المشتريات وارتفاع تضخم الغذاء، مع عجز متزايد بالموازنة وضعف استثمار أدى لتهالك الآلات دون قدرة على استبدالها.
وأكد أن "جذور الأزمة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة، بالإضافة إلى دور العقوبات والتحديات الخارجية في الحد من الصادرات والاستثمارات، منتقدًا إخضاع الاقتصاد للسياسة واكتفاء الحكومات بإصلاحات جزئية دون معالجة الأسباب الهيكلية".
وشدد على أن "توحيد سعر الصرف لن ينجح دون تحرير التجارة وتحسين العلاقات الخارجية"، مؤكدًا أن "الإصلاحات الاقتصادية أصبحت ضرورة لا يمكن تجنبها، لكنها تتطلب تغييرًا أوسع في البيئة السياسية".
تتصدر الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 26 يوليو (تموز)مشهدًا عسكريًا متصاعدًا، وسط تحذيرات من فشل تدويل أمن مضيق هرمز، واستعداد إيراني لحرب استنزاف برية،مع تكرار الدعوات لعدم وقف المفاوضات، والتحذير من تخوين فريق المفاوضين.
في غضون ذلك، يتصاعد الجدل حول استقلالية الإعلام، والتشكيك في جدوى الإجراءات الحكومية لضبط أسعار البنزين دون إصلاحات هيكلية.
ورسمت الصحف الإيرانية، خاصة الأصولية، صورةللتصعيد العسكري بالمنطقة بتفعيل الجبهة اليمنية لاستهداف العمق السعودي والبنية النفطية، كجزء من تحول عسكري يوسع رقعة الصراع إقليميًا، ويجبر الرياض وواشنطن على إعادة الحسابات.
وردًا على على موجة الغارات الجوية الأمريكية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، توعدقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي عبد اللهي، بقتل جندي أمريكي مقابل كل مواطن إيراني، في تصعيد خطابي يعكس، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، معادلة ردع جديدة.
كما دعت الصحيفة التي تصدر تحت إشراف المرشد الإيراني، للثأر من قتلة المرشد، وكتبت:" سيكون لنا حرب عاشورائية مع أمريكا وإسرائيل.. ما أفضل من رفع راية الثأر وأن نجعل العدو تحت ضغط الثأر والقصاص". واضافت الصحيفة:" ترك راية الثأر لن يقضي على مشكلتهم معنا، وسوف يلاحقوننا بذريعة أخرى.. حربنا مع أمريكا وإسرائيل وجودية، إذ تتعارض هويتنا الإسلامية والاستقلالية مع هويتهم السلطوية والالحادية. بعبارة أخرى حياتهم في موتنا، وحياتنا في موتهم".
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يرى مراقبون أن تدويل أمن مضيق هرمز دون مراعاة مصالح دول المنطقة وجذور التوتر محكوم بالفشل، وأن التلويح بالقوة واستهداف البنية التحتية يرفع التصعيد بدل تأمين الملاحة.
وربط قاسم غفوري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، فشل الأهداف الأمريكية، باستمرار العمليات الإيرانية والتمسك بهرمز عبر الاعتماد على الذات،مؤكدًا أن تصريحات
ترامب عن الصين وروسيا تعكس اعترافًا ضمنيًا بمأزق واشنطن أمام صمود إيران، وتربط. وقد تداولت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، تقارير غربية أعادت تقييم القدرات الصاروخية الإيرانية بعد الهجمات الأخيرة، والتحديات التي تواجه الدفاعات الأمريكية، لكنها حذرت من تعميم الاستنتاجات والانسياق وراء التقارير الغربية.
وكشفت صحيفة "إيران" الرسمية، عن إنفاق إسرائيل عشرات الملايين في حملات رقمية للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن التفاهم مع إيران، ما يثيرالتساؤلات حول استقلالية القرار الأمريكي، ويؤكد أن معارك المستقبل سوف تحسم في ساحات المعلومات.
ووصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الهدنة الحالية بالهشة والمؤقتة، وسط حراك دبلوماسي تقوده أطراف إقليمية ودولية لإحياء قنوات التفاوض، لكن تبقى الوساطات مرهونة بضمانات حقيقية لمنع انهيار أي تهدئة، لاسيما في ظلانعدام الثقة وسيادة منطق الضغوط العسكرية.
ونقلت صحيفة "خراسان" الأصولية، رفض قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي، الخطاب الذي يضع العمل العسكري والدبلوماسية في مواجهة بعضهما، لأنها تضر بالمصلحة الوطنية، وحذر من التشكيك في المفاوضين. وعبر صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، دعا النائب السابق عزت الله يوسفيان ملا،إلى عدم وقف المفاوضات مع أمريكا تحت أي ظرف، معتبرًا أن الدبلوماسية الخيار الأفضل لإنهاء الحرب دون خضوع، ورجح اقتراب نهاية المواجهات مع هامش تصعيد محدود، مما قد يفتح الباب لاستئناف المسار السياسي.
بالمقابل أكدالنائب السابق لرئيس هيئة التفتيش في مقر خاتم الأنبياءاللواءمحمد جعفر أسدي، حسبما نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، دخول الصراع مع أمريكا مرحلة استنزاف طويل مع استعداد إيران لحرب برية، وأن استمرار الهجمات سيجعل كلفتها أكبر من مكاسبها بالنسبة لواشنطن.
ولا يزال الجدل مستمر بشأن استقلال الإعلام؛ حيث تحول الخلاف بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، إلى مواجهة سياسية بين الحكومة والمؤسسة الإعلامية، مما يضعف صورة الانسجام الرسمي ويبرز تباينات داخل مؤسسات الحكم، في وقت تحتاج فيه البلاد لخطاب أكثر شفافية واتساقًا.
وطالبت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الإعلام الرسمي التحريرية، تقوم على الشفافية، واحترام التعددية، وإفساح المجال أمام مختلف الآراء، لأن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإعلام الرسمي والمجتمع.
وحذر تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، من تداعيات استمرار خطاب التخوينعلى تعميق الانقسامات داخل الساحة الإيرانية، كما يثير التساؤلات حول حدود حرية التعبير والتعددية السياسية، في ظل غياب معايير موحدة للتعامل مع الخطاب التحريضي. اقتصاديًا، شككت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، في جدوى الإجراءات الحكومية للحيولة دون زيادة أسعار البنزين، وأكدت تحميل المواطنين مسؤولية خفض الاستهلاك عبر ترشيد الاستخدام أو صيانة المركبات لن يكون كافيًا ما لم يترافق مع إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة والصناعة.
وتشير معطيات صحيفة "خراسان" الأصولية، إلى أن الحكومة تدرس مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في استحداث سعر ثالث للبنزين للاستهلاك الذي يتجاوز الحصص المدعومة، بينما يتعلق الثانيإعادة هيكلة نظام الحصص، سواء عبر تقليص الكميات المخصصة للمركبات أو تحويل الدعم من السيارة إلى المواطن.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": وساطة مصر .. تفتقر إلى القرار الحاسم
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى الباحث المتخصص في الشؤون المصرية وشمال أفريقيا سيد عبدالأمير نبوي، أن جهود القاهرة الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين إيران وأمريكا تعكس رغبة حقيقية في خفض التصعيد، لكنها تظل محدودة التأثير في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
وأضاف:" مصر تتحرك انطلاقًا من مخاوفها من اتساع رقعة الحرب وانعكاساتها على أمن المنطقة، وليس لأنها تمتلك القدرة على فرض تسوية سياسية. كما أن طبيعة الخلاف تجعل نجاح أي وسيط إقليمي منفرد أمرًا غير واقعيًا".
واستبعد:" انخراط مصر في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، حتى في ظل تنامي التعاون الأمني مع بعض دول الخليج، مؤكدًا أن القيادة المصرية تدرك كلفة أي حرب واسعة، كما تخشى أن يؤدي إضعاف إيران بصورة مفرطة إلى تكريس هيمنة إسرائيل على الإقليم، وهو سيناريو لا يخدم المصالح العربية".
"كيهان": خطاب الانتصار... بين الدعاية والواقع
في مقاله بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، يرسم الكاتب سعد الله زارعي، صورة لانتصار إيراني حاسم في المواجهة مع أمريكا، مستندًا إلى رواية تتحدث عن تدمير قواعد أمريكية في الأردن وانسحاب متكرر للقوات الأمريكية من مواقعها في المنطقة. وأضاف:" رفضت طهران طلب الدول العربية الخائنة، على حد تعبيره، بوقف الهجمات مقابل عودة هرمز لوضعه السابق، معتبرًا أن العودة إلى الحديث عن المفاوضات تمثل اعترافًا أمريكيًا بالفشل العسكري".
وتابع:" أظهرت الحرب أن الصراع تحول من مواجهة عسكرية إلى اختبار للنفوذ، حيث تعكس تصريحات الصين عن علاقات استراتيجية مع إيران، ويأس الدول العربية من وعود أمريكا، وتراجع النفوذ الغربي، انتصارًا للمقاومة الإيرانية، مع تمسك طهران بمواصلة العمليات حتى تحقيق أهدافها".
"إيران": الصين والشرق الأوسط... دبلوماسية التوازن لا سياسة الاصطفاف
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أكد أستاذ الدراسات الصينية بجامعة طهران حامد وفائي، أن لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره الصيني إنما يعكس استمرار النهج الصيني القائم على التوازن والدفع نحو الحلول السياسية، وليس تحولًا مفاجئًا في موقف بكين.
وأضاف:" تنظر الصين إلى تثبيت وقف إطلاق النار باعتباره أولوية، وتدعو إلى الحفاظ على الاتفاقات القائمة واستئناف الحوار، مع التشديد على دعم سيادة إيران وأمنها ضمن إطار احترام القواعد الدولية. ووصفها إيران بالشريك الاستراتيجي الشامل، لا يمثل تطورًا جديدًا، بل يندرج ضمن الصيغة الدبلوماسية التي تعتمدها بكين، ما يستدعي تجنب المبالغة في تفسير دلالاته السياسية".
ويرى:" أن الصين تسعى إلى توسيع دورها عبر طرح رؤية للأمن الجماعي في الخليج، وتشجيع تحسين العلاقات بين دول المنطقة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع إيران والدول العربية في آن واحد. وهذه المكانة قد تؤهلها للعب دور أكبر في رعاية ترتيبات إقليمية أكثر استقرارًا".
"سياست روز": الطاقة النووية... إخفاق الإدارة أم تعقيدات الواقع؟
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، يربط الكاتب والاقتصادي فرهاد بياشاد، بين أزمة الكهرباء في إيران وتعثر برنامج إنتاج الطاقة النووية، معتبرًا أن عدم تحقيق الهدف المعلن قبل نحو عقدين بإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد وأضعف موقف طهران التفاوضي.
وقارن بين:" إيران والإمارات التي أنجزت محطة براكة بطاقة (5600 ميغاوات) في 12 عامًا رغم افتقارها للخبرة، بينما توقفت إيران عند الشعارات والمفاوضات، مما أضعف موقفها التفاوضي وأثر على معيشة المواطنين والصناعة".
وختتم بالتأكيد:" أن الأزمة ليست تقنية بل نقص إرادة وإدارة، محذرًا من أن استمرار هذا التقاعس يمنح الدول الخارجية ذريعة للتشكيك في سلمية البرنامج النووي الإيراني، ومطالبًا السلطة القضائية بمحاسبة المقصرين".
سيطر الجدل بشأن حياد الإعلام الرسمي على اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 25 يوليو (تموز)، بالتوازي مع تصاعد الخلافات الداخلية حول العلاقات مع الولايات المتحدة، بجانب زيارة رئيس وزراء العراق إلى طهران، وتداعيات التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة، والوضع في مضيق هرمز.
وأثار حذف جزء من تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في حوار مع التلفزيون الرسمي، موجة من ردود الفعل سياسيًا وإعلاميًا؛ حيث دعت الخبيرة السياسية والأكاديمية الجامعية، سارا نظامي، في حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على تصريحات رئيس الجمهورية كاملة عبر الإعلام الوطني، مؤكدة أن ذلك يعزز الشفافية والثقة العامة. وحذرت من تأثير اجتزاء التصريحات على إثارة الأسئلة بشأن حياد الإعلام وتكافؤ الفرص في عرض مختلف الآراء.
ووفق صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، فقد تحولت الهيئة إلى ساحة للصراعات السياسية، وأضعفت ثقة الجمهور بسبب الرقابة وتقييد نقل تصريحات المسؤولين، ولا سيما رئيس الجمهورية. واستمرار هذه السياسات من شأنه تكريس تراجع مصداقية الإعلام الرسمي، وزيادة الجدل حول حياده ودوره في نقل المعلومات.
وفي المقابل انتقد الكاتب الصحافي، ياسر سالك نيا، في مقال بصحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، هجوم الحكومة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، وذكر أنه يهدف إلى صرف الانتباه عن أداء الحكومة وتبرير نهجها التفاوضي مع الولايات المتحدة، واتهم الحكومة بمحاولة توظيف شعار الوحدة الوطنية لتقييد الانتقادات.
وفي السياق ذاته، ووفق صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، فقد أبرزت المناظرة بين عضوي البرلمان: محمد مهدي شهرياري، وأمير حسين ثابتي، وكذلك بين عضو الفريق الاعلامي بوفد التفاوض الإيراني، سعيد آجرلو، ورئيس جمعية المدافعين عن الثورة حسين كرم الله، اتساع الخلاف بشأن إدارة المواجهة مع الولايات المتحدة، بين مؤيد للدبلوماسية لتخفيف الضغوط، وآخر يتمسك بسياسة الردع ويرفض التفاوض، وهو ما يعكس استمرار الانقسام حول أفضل السبل لإدارة السياسة الخارجية الإيرانية.
وفي صحيفة "خراسان" الأصولية، رأى الكاتب مصطفى غني زاده أن التهديدات الأميركية باستهداف البنية التحتية الإيرانية تعكس فشل واشنطن في تحقيق أهدافها، داعيًا إلى تجاوز مبدأ العين بالعين، والرد باستهداف إنتاج النفط في المنطقة لرفع كلفة أي تصعيد.
وبحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد أكد خطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، أن الصمود والدفاع المشرف هما الخيار الوحيد في مواجهة الضغوط الخارجية. كما اعتبر أن المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الراحل تعكس وحدة الداخل والعالم الإسلامي بقيادة "ولاية الفقيه"، على حد زعمه.
وتباينت قراءة الصحف الإيرانية لزيارة رئيس الوزراء العراقي، على فالح الزيدي، إلى طهران؛ حيث وصفت صحيفة "شرق" الإصلاحية الزيارة بالمحطة الاستراتيجية لتعزيز الشراكة الإيرانية-العراقية، مركزة على الاتفاقيات والتنسيق الثنائي، مع نفي ما تردد عن نقل رسائل أميركية بخصوص وقف إطلاق النار عبر بغداد.
ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد حملت لقاءات الزيدي مع المسؤولين الإيرانيين رسائل سياسية أكدت تقارب المواقف الإيرانية- العراقية في ملفات الأمن الإقليمي ومواجهة الضغوط الأميركية، مع التشديد على توسيع الشراكة الثنائية إلى الجوانب الاستراتيجية.
وترى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أن بغداد تسعى للحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع طهران وواشنطن، فيما تحاول إيران استثمار التقارب مع العراق لتعزيز حضورها الإقليمي، مع تجنب الانجرار إلى رسائل أو وساطات قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
فيما قدم تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية قراءة متفائلة لدور بغداد في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معتبرًا أن العراق يتبنى سياسة التوازن الإيجابي، رغم القيود التي تحد من قدرته على الوساطة.
وتعكس الزيارة، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، استمرار الرهان الإيراني على العراق بوصفه شريكًا إقليميًا رئيسيًا، في ظل المتغيرات الإقليمية، إلا أن نجاح هذا المسار سيظل مرهونًا بقدرة الطرفين على تحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وفي الشأن الاقتصادي، ربط تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، ارتفاع أسعار النفط بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ورجح استمرار تذبذب السوق بين استقرار مؤقت مع تدفق الإمدادات، وإلا عودة الأسعار إلى الارتفاع، إذا استمرت التوترات في الخليج والبحر الأحمر.
وحمّلت صحيفة "آكاه" الأصولية، الولايات المتحدة مسؤولية اضطراب أسواق الطاقة وفشلها في فرض السيطرة على مضيق هرمز. واعتبرت أن استمرار الأزمة يرفع كلفة الطاقة على الدول المستوردة، ويمنح الدول المنتجة مكاسب اقتصادية وسياسية.
ودافعت صحيفة "خراسان" الأصولية عن استمرار فاعلية ورقة مضيق هرمز، معتبرة أن تراجع واردات الصين النفطية يعود لعوامل فنية لا سياسية، مع التأكيد على أن تأثير الضغوط الإيرانية انتقل إلى أسواق المشتقات النفطية. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آكاه": مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية
أكد رئيس تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، أمير إسماعيلي، في مقال له، أن "مضيق هرمز يمثل جزءًا من السيادة الإيرانية، وأداة ردع استراتيجية، معتبرًا أن موقع إيران يمنحها حق الإشراف على الملاحة واتخاذ إجراءات دفاعية عند الضرورة".
وربط المقال بين "الأهمية الاقتصادية للمضيق وأمن إيران القومي، مع التشكيك في مشروعية الوجود العسكري الأميركي، ورفض اعتباره ممرًا دوليًا بالمعنى المطلق".
وخلص إلى أن "أمن المضيق يرتبط باحترام سيادة الدول الساحلية"، معتبرًا أن "أي تصعيد في المنطقة ستكون له تداعيات واسعة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي".
"مردم سالاري": تشكيك في رهانات واشنطن على التصعيد مع إيران
أكد الكاتب الإيراني، رحمن برورش، في مقال بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أن الولايات المتحدة وقعت في فخ التحالف مع إسرائيل، معتبرًا أن التصعيد مع إيران لا يخدم أولوياتها الاستراتيجية، ويعكس انقسامات داخلية بشأن جدوى المواجهة.
وأضاف: "أسهمت الضغوط المؤيدة لإسرائيل في إطالة الأزمة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد الملاحة واتساع المخاطر الأمنية على المصالح الأميركية".
وخلص إلى أن "استمرار التصعيد سيقوض مكانة واشنطن الدولية، داعيًا إلى "مراجعة آليات صنع القرار الأميركي واعتماد مسار دبلوماسي أكثر توازنًا لتجنب تعميق الأزمة".
"سياست روز": المواطن يدفع كلفة الحرب وغلاء المعيشة
انتقد رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرًا أن مطالبة المواطنين بالصبر في ظل الحرب لا تبرر استمرار ارتفاع الأسعار والرسوم دون توضيحات مقنعة.
وأشار إلى أن "زيادات الرواتب فقدت قيمتها أمام ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الخدمات"، محذرًا من "تزايد الأعباء الاقتصادية على الأسر الإيرانية".
وربط "الأزمة المعيشية باستمرار قضايا الفساد"، معتبرًا أن "السياسات الحكومية تنقل كلفة الأزمة إلى الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، بما يزيد الانتقادات لأدائها الاقتصادي".
"عصر رسانه": غلاء مستمر.. والأسعار ترفض الانخفاض
رأى تقرير لصحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر الدولار يعكس اختلالات هيكلية في الاقتصاد الإيراني، ويؤكد فقدان الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية.
وعزا التقرير "ثبات الأسعار إلى توقعات استمرار التضخم، إلى جانب ضعف المنافسة واحتكار بعض الأسواق، ما يحول دون انعكاس انخفاض التكاليف على المستهلكين".
وخلص إلى أن "خفض سعر الصرف وحده لن يحد من الغلاء"، مؤكدًا أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار الاقتصادي والمنافسة".
استغرق الدولار نحو 15 عامًا ليرتفع من ألف تومان إلى 100 ألف تومان، وذلك بين عام 2010 تقريبًا وأبريل (نيسان) 2025. لكن الانتقال من 100 ألف إلى مشارف 200 ألف تومان لم يستغرق سوى 15 شهرًا.
واليوم، يتراوح سعر الدولار في السوق الحرة حول 190 ألف تومان، بينما تحاول السلطات الإيرانية الدفاع عن حاجز 200 ألف تومان، في وقت يستعد فيه المواطنون، المثقلون بتجارب سابقة مريرة، لاحتمال انهيار هذا الحاجز. والسؤال لم يعد: هل سيُكسر هذا المستوى؟ بل: متى سيحدث ذلك؟
التضخم يرسم مسار الدولار
إن احتساب القيمة الحقيقية للدولار في الاقتصاد الإيراني يعتمد على إضافة معدل التضخم السنوي إلى سعر الدولار في العام السابق.
وتشير أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن التضخم السنوي حتى الشهر الماضي بلغ 88.6 في المائة. وكان الدولار في الفترة نفسها من العام الماضي يُتداول عند نحو 93 ألف تومان. وبإضافة التضخم يصبح السعر النظري نحو 175 ألف تومان، بينما بلغ السعر الفعلي في السوق آنذاك نحو 180 ألف تومان، ما يعني أن السوق كان يتحرك تقريبًا وفق المسار الذي فرضه التضخم.
إن هذا النموذج أثبت دقته حتى في فترات التقلبات الحادة. فعندما هبط الدولار مؤقتًا إلى 153 ألف تومان بعد إعلان وقف إطلاق النار والتفاهمات السياسية، توقع البعض استمرار الانخفاض، لكن حسابات التضخم كانت تشير إلى أن السعر الحقيقي لن ينخفض عن 175 ألف تومان، وهو ما حدث بالفعل.
190 ألف تومان.. ليس فقاعة
ومع إضافة شهر آخر من التضخم، من المتوقع أن تتراوح القيمة الحقيقية للدولار بين 187 و191 ألف تومان، وهو ما يتوافق تقريبًا مع تداولاته الحالية بين 188 و195 ألف تومان.
ويخلص إلى أن مضاعفة سعر الدولار خلال عام واحد لا يمكن تفسيرها بالمضاربة أو الذعر أو الحملات الإعلامية، بل تعكس ببساطة تضاعف الأسعار في الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولار لا يتحرك بمعزل عن التضخم، وأن سعره الحالي لا يتضمن فقاعة سعرية.
تقديرات متحفظة
إن هذه التقديرات تبقى متحفظة لسببين:
* أنها تأخذ التضخم وحده في الحسبان، دون احتساب آثار الحرب، وتعطل الصادرات، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وارتفاع مخاطر الاستثمار.
* أن معدل التضخم الرسمي أقل من التضخم الذي يشعر به المواطنون في حياتهم اليومية، ما يعني أن القيمة الفعلية للدولار قد تكون تجاوزت بالفعل 200 ألف تومان.
وبحسب هذا التقدير، فإن 190 ألف تومان يمثل الحد الأدنى للقيمة الحقيقية للدولار، وليس سقفًا لسعره.
آخر خطوط الدفاع
إن تجاوز الدولار مستوى 200 ألف تومان سيؤدي إلى رفع توقعات الأسعار في مختلف القطاعات، وسيجعل العودة إلى ما دون هذا المستوى أكثر صعوبة وكلفة، لذلك أصبح الدفاع عن هذا الرقم أولوية سياسية واقتصادية للبنك المركزي.
ويرى أن البنك المركزي، عندما يعجز عن وقف صعود الدولار، يحاول فقط تأخير تجاوز الحواجز النفسية، كما فعل سابقًا عند مستوى 100 ألف تومان، لكن تلك المعركة كانت مدعومة بعائدات نفطية أكبر، بينما تجري المواجهة الحالية في ظل الحرب، وتراجع الصادرات النفطية، والحصار البحري.
ثلاثة سيناريوهات
السيناريو الأول.. استمرار الوضع الحالي
إذا استمر التضخم الشهري بين 7 و8 في المائة، فمن المتوقع أن يتجاوز الدولار 200 ألف تومان خلال شهر أغسطس (آب) المقبل.
وإذا استمر التضخم عند:
* 7 في المائة شهريًا، فقد يصل الدولار إلى 300 ألف تومان بحلول الشتاء. * 6 في المائة شهريًا، فقد يبلغ هذا المستوى مع حلول عيد النوروز. * 5 في المائة شهريًا، فقد يصل إليه في ربيع 2027.
السيناريو الثاني.. اتساع الحرب
إن اتساع نطاق الحرب سيهدد جنوب إيران، الذي تمر عبره نحو 90 في المائة من تجارة البلاد الخارجية، بما يشمل الموانئ ومنشآت النفط والغاز.
ويشير إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تفيد بأن توقف صادرات النفط وانهيار طرق التجارة قد يؤديان إلى:
* انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 10 في المائة. * انضمام 4 ملايين شخص إضافيين إلى دائرة الفقر.
وفي هذا السيناريو، قد يصل الدولار إلى 250 ألف تومان بحلول مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع احتمال تجميد الأسعار مؤقتًا إذا توقفت الأسواق عن العمل، قبل أن تقفز بقوة عند إعادة فتحها.
كما أن الدمار الواسع قد يدفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة "التضخم المفرط".
السيناريو الثالث.. وقف الحرب والعودة إلى المفاوضات
حتى إذا توقفت الحرب واستؤنفت المفاوضات، يتوقع الكاتب استمرار حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة أظهرت أن رفع العقوبات على الورق لا يعني تدفق الأموال أو انتعاش الاقتصاد.
وفي هذه الحالة سيستمر:
* ضعف الاستثمار. * تباطؤ الإنتاج. * العجز في الموازنة. * طباعة النقود.
ما يعني أن صعود الدولار سيتأخر لفترة قصيرة فقط قبل أن يستأنف ارتفاعه.
الدفاع عن رقم ثابت في مواجهة خط متحرك
إن تذبذب السعر خلال الأيام الأخيرة بين 188 و195 ألف تومان؛ وهو تذبذب يعود جزء منه إلى تلاشٍ واعد وواعٍ من صانع القرار لجعل المدخرات الصغيرة للمواطنين غير آمنة ولجني الأرباح من تقلبات السوق.
ولكن التدخل لا يغير خط القيمة؛ بل يؤخر السوق عنها مؤقتًا فقط، بينما يتقدم الخط- مع القليل من التأخير- متزامنًا مع التضخم. إن الدفاع عن رقم ثابت في مواجهة خط متحرك هو مجرد شراء للوقت، وفي كل مرة تتأخر فيها هذه القفزة، تكون القفزة التالية أكبر.
ويأتي هذا الدفاع هذه المرة في ظروف يتم فيها سحب كل دولار مجهد من بقايا الاحتياطيات التي سنحتاج إليها غدًا لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية.
وبناءً على ذلك، إذا استمر هذا التآكل الحالي، فإن دولار الـ 200 ألف تومان سيتحقق في بداية شهر أغسطس المقبل. وإذا اتسعت رقعة الحرب، فإن التوقف الكامل للاقتصاد سيؤخر تجاوز هذا حد، وقد يظل الدولار تحت الـ 200 ألف تومان حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بل وحتى أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه سيعاود الارتفاع بشكل انفجاري بمجرد إعادة الفتح.
وفي حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن هذا الجدول الزمني لن يتزحزح إلا بضعة أسابيع فقط. إن الساتر الذي قاوم لمدة 15 عاماً في الماضي، صمد هذه المرة لمدة 15 شهراً فقط، وفي حال استمرار الاتجاه الحالي، فإن الساتر التالي سيسقط في نصف هذه المدة. والخاسر الأكبر في كل المسارات الثلاثة هو من يحتفظ بمدخراته بالتومان الإيراني.