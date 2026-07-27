الخارجية الإيرانية: طلب التفاوض المباشر مع أمريكا لا يتماشى على الإطلاق مع جيناتنا
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التقارير التي تحدثت عن طلب إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "مختلقة".
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التقارير التي تحدثت عن طلب إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "مختلقة".
وقال بقائي، إن الوسطاء ينقلون رسائل من الجانب الأميركي، لكن لا توجد في الوقت الراهن أي مفاوضات بين الطرفين، مضيفًا: "إن طلب إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لا ينسجم أصلًا مع جيناتنا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تستخدم بصورة مستمرة قواعدها العسكرية في الكويت ضد إيران، معتبرًا أن الكويت وضعت أراضيها عمليًا تحت تصرف واشنطن لشن هجمات على إيران.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال بقائي إن إيران أعلنت منذ البداية أن المسار الجنوبي للمضيق غير آمن، مضيفًا أن الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة يجب أن تتحمل مسؤولية الإجراءات الأخيرة التي شهدها المضيق.
وتابع: "حتى إذا افترضنا أن الحادث البحري الذي تعرضت له سفن قطرية وإماراتية وسعودية يُعد نقضًا من جانبنا لجزء من مذكرة التفاهم، فما الذي يبرر قيام الولايات المتحدة بانتهاك واسع النطاق لمذكرة التفاهم وشن هجوم عسكري واسع على إيران؟".
وأكد بقائي أيضًا أنه "لا يوجد في الوقت الحالي ما يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار"، مشددًا على أن التقارير التي تحدثت عن قبول إيران وقفًا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام "غير صحيحة".