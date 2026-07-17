قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد مجتبى خامنئي، خلال حوار في التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن واشنطن اشترطت للإفراج عن 12 مليار دولار من أصولنا، الحصول على قروض وشراء السلع والمواد الغذائية من شركات أميركية".

وأضاف رضائي: "لم يبقَ شيء من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وقد نقض ترامب بنودها الخمسة الأساسية والأولية".

وتابع قائلاً: "لم نحصل على شيء من الـ 12 مليار دولار من الأصول المجمدة".