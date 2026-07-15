وأضاف: "شعبنا يهتف في الشوارع بكلمة واحدة: الانتقام، الانتقام، وهو شعار استراتيجي للغاية".

وأوضح أن هذا المسار ينطوي على كلفة، وأنه يتعين على المواطنين تقبّلها.

وأشار ولايتمدار إلى أنه "قد تتضرر البنية التحتية ونواجه نقصًا مجتمعيًا، ولذلك ينبغي توضيح هذه المسألة للناس من الآن، وعلى وسائل الإعلام أن تؤدي دورها في هذا الشأن".

وختم بالقول: "على الجميع أن يعلم أننا، بعد مقتل مرشدنا، طلقنا الدنيا ثلاثًا".