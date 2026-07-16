أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الهجمات المتكررة التي شنتها إيران على الأردن والبحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي.

وأكد البيان ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات هذه الهجمات غير المبررة، ومواصلة الحوار والدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددت الخارجية القطرية على تضامن الدوحة الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، وأعلنت دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث للحفاظ على سيادتها وأمنها.