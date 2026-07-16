أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق أن إنتاج الكهرباء في الإقليم انخفض بنحو 2500 ميغاواط بعد التوقف المؤقت لعمليات حقل خور مور للغاز.

وأوضحت الوزارة أن تراجع إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء جاء نتيجة «اضطراب أمني»، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل على استئناف نقل الغاز في أسرع وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، المشغلة لحقل خور مور، تعليق تشغيل المنشأة الرئيسية للإنتاج مؤقتًا بسبب ما وصفته بـ «تهديدات أمنية موثوقة» وتصاعد التوترات الإقليمية.

وأكدت الشركة أن القرار اتُّخذ حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت، وأن استئناف العمليات مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية.

ويُعد حقل خور مور، الواقع في محافظة السليمانية، المصدر الرئيسي لتزويد محطات الكهرباء في إقليم كردستان بالغاز الطبيعي، وتعتمد معظم مدن الإقليم على إنتاجه لتوليد الكهرباء.