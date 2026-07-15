أفادت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز)، بأن السلطات الإيرانية نفذت فجر اليوم حكم الإعدام بحق عارف خوشكار، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران عام 2022، وذلك في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
ونقلت "هرانا" عن مصدر مطلع مقرب من عائلة السجين السياسي، أن أسرة عارف خوشكار أُبلغت صباح الأربعاء بتنفيذ حكم الإعدام بحقه. وأضاف المصدر أن سلطات السجن رفضت تسليم جثمانه إلى عائلته، ونقلته نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى ثلاجة الموتى في مقبرة بهشت زهرا بطهران.
وأوضح التقرير أن السلطات أبلغت عائلة عارف خوشكار بضرورة مراجعة بهشت زهرا صباح الخميس، عند الساعة التاسعة، لمعاينة الجثمان واستلامه.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في بيان صدر الأربعاء 15 يوليو (تموز)، إن "مذكرة التفاهم" لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد منها إيران، فلا يوجد أي مبرر للالتزام بها.
وأضاف: "استنادًا إلى سياسة (العين بالعين) التي سبق أن تحدثت عنها، لا يوجد سبب يدعونا للالتزام بمثل هذه التفاهمات".
وأشار قاليباف إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بـ «حرية عمل كاملة» للتصدي لهجمات ما وصفه بـ«العدو».
كما قال إن إيران أغلقت مضيق هرمز خلال «حرب الأربعين يومًا»، وإن الحفاظ على ما وصفه بـ «الترتيبات الإيرانية» في هذا الممر المائي بات جزءًا من الأمن القومي الإيراني.
وأضاف: "لقد ثُبّتت سيطرة إيران على مضيق هرمز في البند الخامس من مذكرة التفاهم، واستُخدمت كورقة ضغط لتنفيذ البنود الأربعة الأخرى منها".
واتهم رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة بمحاولة "إضعاف هذه الترتيبات باستخدام القوة»، مؤكدًا أن "إيران يجب أن تتمسك بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وانتزاع حقوقها".
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن التكلفة النهائية للحرب مع إيران قد تتجاوز ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة، التي بلغت نحو 30 مليار دولار.
ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وثلاثة مصادر مطلعة على التقديرات الداخلية لتكاليف الحرب، أن إجمالي التكلفة يُقدَّر بما يتراوح بين 80 و100 مليار دولار.
قال المتحدث باسم لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، سان عظيمي راد، إن إجراء الامتحانات النهائية في مدن جنوب البلاد بالتزامن مع استمرار الهجمات يُعدّ «مظهرًا من مظاهر الظلم التعليمي».
وأضاف أنه إذا تعذّر تأجيل الامتحانات، فينبغي إلغاء أو خفض الوزن البالغ 60 في المائة للسجل الدراسي في امتحان القبول الجامعي (الكنكور) هذا العام، لتخفيف الضغط على الطلاب في المناطق المتضررة من الحرب.
بعد أسبوع من القتال العنيف، باتت أجزاء من الساحل الجنوبي لإيران تبدو بوضوح كأنها ساحة حرب. ومع ذلك، لا يزال كثيرون في طهران يجدون صعوبة في تصديق أن البلاد تعيش حالة حرب.
فبينما يتابع سكان العاصمة الانفجارات عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي من على بُعد مئات الكيلومترات، ينظر كثيرون إلى المواجهة مع الولايات المتحدة باعتبارها مجرد جولة جديدة من الضغوط قد تنتهي في نهاية المطاف إلى المفاوضات.
وتقول فاطمة رجبی، مقدمة الأخبار التي كانت أول من أعلن الضربات الأميركية على الموانئ والمواقع العسكرية في جنوب إيران عبر برنامج "هشت شب" على "يوتيوب"، إن كثيرين في العاصمة لا يستوعبون أن حربًا تدور على طول السواحل الشمالية للمياه الخليجية، وهي المنطقة التي يصفونها باستخفاف بأنها "الأسفل".
وأما المراسل علي باكزاد، الذي زار المنطقة خلال الضربات، فيقول إن الصواريخ استهدفت مواقع تمتد من عبادان قرب الحدود العراقية إلى تشابهار وسراوان قرب الحدود الباكستانية.
ورصد قوارب صيد متضررة، وموانئ تعرضت لأضرار جسيمة، ومجتمعات فقدت مصادر رزقها نتيجة الهجمات، وهو ما وثقته لقطات البرنامج.
ويشكّل هذا التباين محور تحقيق أعدّته الصحافية ميرا قرباني فر في صحيفة "توسعه إيراني" بعنوان "الجنوب بين نيران الحرب ورماد وقف إطلاق النار".
وتكتب قرباني فر أن أصوات الانفجارات باتت تمزق هدوء الفجر على الساحل الجنوبي لإيران، فيما يتصاعد الدخان من الأرصفة المتضررة، وترسو المراكب الخشبية المحترقة مهجورة، بينما تحولت أسواق السمك التي كانت تعج بالحياة إلى أماكن لا تتحدث إلا عن "حرب لم يختر لها أحد اسمًا محددًا بعد".
وتضيف أنه بينما يتحدث المسؤولون عن "تفاهمات" و"وقف لإطلاق النار" و"إدارة الأزمة"، يواجه سكان الجنوب بنية تحتية مدمرة وحركة شحن مضطربة، ويحاولون التكيف مع واقع يشبه أكثر فأكثر حرب استنزاف.
كما تتساءل عمّا إذا كان ما يُعرف بـ"تفاهم إسلام آباد" لا يزال قائمًا. وهل تمثل المعارك على الساحل الجنوبي جزءًا من الصراع الممتد منذ مائة يوم، أم بداية مرحلة جديدة من التصعيد المنضبط؟ وهل يستطيع الطرفان العودة إلى طاولة المفاوضات قبل تجاوز نقطة اللاعودة؟
ولا تقتصر هذه المخاوف على الصحافيين المستقلين.
فقد بدأت صحف مقربة من النظام تتساءل بشكل متزايد عما إذا كانت إيران قادرة على تحمّل مواجهة طويلة الأمد، في وقت تعجز فيه عن حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وتصف صحيفة "شرق" الوضع بأنه "هيكلي ومتراكم"، معتبرة أن تضرر البنية التحتية وتعطل النشاط البحري وانهيار الخدمات اللوجستية جعلت حتى الصدمات المحدودة قادرة على التسبب بأزمات كبيرة.
أما صحيفة "اعتماد" فتحذر من تآكل ثقة المواطنين، في وقت لا تبدو فيه الدولة مستعدة للتعامل مع الأزمات المتسلسلة.
كما أطلقت الصحف الاقتصادية تحذيرات مماثلة. إذ ترى صحيفة "جهان صنعت" أن قدرة إيران على الردع تتراجع تدريجيًا تحت وطأة الضغوط المستمرة، بينما تعتبر صحيفة "دنياي اقتصاد" أن القرارات العسكرية باتت تُتخذ بدافع الضرورات السياسية أكثر من الاعتبارات الاستراتيجية، ما يزيد من هشاشة البلاد في حال استمرار الحرب.
وأبدى محللان يقيمان في واشنطن، وهما محمد قاعدي وفرزين نديمي، مخاوف مشابهة خلال مقابلات مع وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران.
ويقول قاعدي إن النظام الحاكم في إيران "رفض مرارًا التعلم من أخطاء الماضي"، مشيرًا إلى اتساع الفجوة بين صناع القرار المعزولين والمواطنين الذين يتحملون كلفة الصراع.
وأما نديمي فيرى أن إيران تواجه الولايات المتحدة "في لحظة من أقصى درجات الهشاشة البنيوية"، حيث تتآكل قدرتها على الردع، بينما تحكم الضرورات السياسية وتيرة التصعيد أكثر من الحسابات العسكرية.
ويحذر قائلًا: "إيران ليست في وضع يمكّنها من إدارة صراع طويل الأمد"، مضيفًا أن كل هجوم جديد "يقضي على جزء آخر من قدرة إيران الردعية".
وحتى وسائل الإعلام المحافظة أبدت مؤشرات على القلق. فقد دعت صحيفة "رسالت" مؤخرًا إلى "إعادة بناء القدرات الدفاعية" بعد الخسائر العسكرية الأخيرة، في اعتراف نادر من صحيفة محافظة بأن قدرة الردع الإيرانية قد تراجعت.
وفي الوقت الراهن، يبقى التباين واضحًا. ففي طهران، يواصل السياسيون والمعلقون مناقشة المفاوضات ووقف إطلاق النار والتفاهمات الدبلوماسية.
أما على طول الساحل الجنوبي، فقد كفّ كثير من السكان عن التساؤل حول اسم هذا الصراع؛ فهم ببساطة يعيشون الحرب.
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في بيان له، أن إيران لا ترحب بالحرب، ولكن يجب أن تكون دائمًا على أهبة الاستعداد للقتال، والوقوف "حتى الرمق الأخير" للحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية.
وأضاف أنه إلى جانب الجاهزية العسكرية، ينبغي الاستفادة من الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق وتثبيت المصالح الوطنية.
ووصف قاليباف الولايات المتحدة بأنها طرف في "حرب وجودية" ضد إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن تهدف إلى إسقاط النظام وتفتيت البلاد.
وقال أيضًا إن السياسة الأميركية لإلحاق الضرر بإيران لا تقتصر على الحرب أو التفاوض أو النظام الحالي.
وتابع قاليباف: "إن مقاومة الشعب والقوات المسلحة في حرب الأربعين يومًا، أجبرت الأعداء على طلب وقف إطلاق النار والتفاوض، لكن استراتيجيتهم تجاه إيران لم تتغير".
وشدد على أن طهران في الحرب والتفاوض يجب أن تكون واقعية، وطويلة الأمد، وقائمة على المصالح والأمن الوطني، وليس أمامها خيار سوى تعزيز القدرات الداخلية.