نائب رئيس البرلمان الإيراني: الانتقام مطلب شعبنا
أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، خلال الجلسة المسائية للبرلمان، الاثنين، أن إيران "ستثأر حتمًا" لمقتل علي خامنئي.
أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، خلال الجلسة المسائية للبرلمان، الاثنين، أن إيران "ستثأر حتمًا" لمقتل علي خامنئي.
وقال حاجي بابائي: "نعاهد على أن نثأر لدم مرشدنا وجميع شهداء الحربين الأخيرتين من القتلة المجرمين. هذا الانتقام مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق بشكل حتمي".
وأضاف أن أعضاء البرلمان يجددون العهد مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على مواصلة نهج علي خامنئي والقادة الذين قُتلوا، مؤكدًا أنهم سيبقون "مطيعين دائمًا" للمرشد الإيراني.
أظهرت نتائج انتخابات هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني استبعاد إبراهيم رضائي من منصب المتحدث باسم اللجنة، ومحمود نبويان من منصب نائب رئيسها. ويُعد الاثنان من أبرز منتقدي التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
وجاء استبعاد محمود نبويان من هيئة رئاسة اللجنة بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، كشف فيه، بحسب وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، معلومات من وثائق ومراسلات "مصنفة" تخص كبار مسؤولي النظام، تتعلق بالشروط التي وضعها مجتبى خامنئي للمفاوضات.
وقال نبويان خلال البرنامج إن مجتبى خامنئي حدد 11 شرطًا للمفاوضات، من بينها الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة، والحفاظ على حق تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وفرض السيادة على مضيق هرمز.
وأضاف أن مجتبى خامنئي طالب أيضًا بالبدء، اعتبارًا من الآن، في فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ "الكونغرس" رسميًا باستئناف الحرب مع إيران.
وبحسب رسالة أُرسلت إلى قادة "الكونغرس"، يوم الجمعة الماضي، وحصلت عليها "نيويورك تايمز"، كتب ترامب أن القوات الأميركية نفذت قبل عدة أيام "ضربات دفاعية ضد أهداف داخل إيران".
ووفقاً لما كتبته "نيويورك تايمز"، فقد أدت هذه الرسالة مجددًا إلى تشديد الخلاف بين البيت الأبيض و"الكونغرس" حول صلاحية الرئيس في مواصلة الحرب مع إيران دون تفويض من الكونغرس.
وكان "الكونغرس" بمجلسيه قد صوّت في وقت سابق على مشروع قرار يلزم ترامب بإنهاء الحرب أو الحصول على تفويض منه لمواصلتها، إلا أن البيت الأبيض لا يزال يصر على أن ترامب يتصرف في إطار صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "على حق تمامًا" بشأن تحصيل رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وأضاف: "كل من يؤمّن العبور للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، يجب أن يتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة".
وأردف عراقجي إن إيران كانت دائمًا حامية لمضيق هرمز وستظل كذلك "إلى الأبد".
وحول مقترح تحصيل رسوم بنسبة 20 في المائة من الشحنات المارة، قال: "هذه نسبة مرتفعة جدًا؛ أما نحن فسنكون منصفين".
أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ حصار بحري على إيران، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء. وأوضح المركز أن الشحنات الإنسانية سيُسمح لها بالمرور بعد خضوعها للتفتيش.
كما جرى التأكيد على أن هذا الحصار لن يمنع مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز المتجهة من أو إلى دول أخرى غير إيران.
وبحسب البيان، يشمل الحصار الأميركي الخط الساحلي الإيراني بأكمله، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية.
كما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على كافة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اعتباراً من الساعة 23:30 بتوقيت طهران من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو.
وأضاف المركز أن الحصار البحري سيُطبّق على جميع السفن والمراكب بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي، الاثنين 13 يوليو: "لم نهاجم أي دولة في المنطقة، ولن نهاجم أي دولة".
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، بالتزامن، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد ومنشآت أميركية في الأردن والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت.
وأضاف بقائي أن هجمات طهران تستهدف فقط القواعد والمنشآت والمواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران، مشيرًا إلى أن طهران طلبت مرارًا من دول المنطقة عدم السماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ هجمات ضد إيران.
وأكد أن أي جزء من أراضي أي دولة يُستخدم لشن هجوم على إيران "سيكون مشمولًا بالإجراءات الدفاعية لإيران"، موضحًا أن القوات المسلحة هي التي تحدد توقيت هذه الإجراءات وطبيعتها ومكان تنفيذها.