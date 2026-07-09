أعلنت مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية أن ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، وتم اعتراضها وتدميرها.
وأضافت أن شظايا سقطت نتيجة عمليات الاعتراض، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيانها، أنها تدافع عن المجال الجوي للبلاد وسيادة المملكة وسلامة أراضيها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني تفعيل صفارات الإنذار بعد دخول صواريخ أُطلقت من إيران إلى المجال الجوي الأردني، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض هذه الصواريخ.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديد يستهدف المملكة، وأنها تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف أن الجهات المختصة ستواصل تزويد المواطنين والمقيمين بالتعليمات والمعلومات اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، ظهر الخميس 9 يوليو (تموز)، بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن، بينها بوشهر وعسلوية وبندر عباس.
وقال نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية إن عدة مواقع في المحافظة تعرضت لهجمات، من بينها محيط محطة بوشهر النووية، والقاعدة العسكرية في تشغادك، وأحد أرصفة الصيد في جنوب المحافظة.
وأضاف المسؤول أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية.
أكد مسؤول أمني إسرائيلي، في تصريحات للقناة 12 العبرية، أن بلاده مستعدة لاحتمال استئناف المواجهات مع إيران، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي جاهز في حال ارتكبت طهران "أي خطأً".
وقال المسؤول: "نراقب التطورات في إيران عن كثب. وفي الوقت الحالي، تمثل إيران أولوية أمنية قصوى. وإذا ارتكبوا خطأً، فإن خطط الهجوم جاهزة مسبقًا. وحتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على التعليمات".
وفي تصريح آخر للقناة نفسها، قال مسؤول أمني إسرائيلي آخر: "جميع الأنظار تتجه إلى الكرة، والكرة الآن في الملعب الإيراني. وربما يكون من الأصعب، أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الأخيرة، التنبؤ بما سيحدث على هذه الجبهة".
أعلن نائب مسؤول العتبة الرضوية في إيران، مصطفى فيضي، بالتزامن مع مراسم دفن المرشد الراحل، علي خامنئي، أنه جرى تجهيز عدة مواقع لدفن جثمانه، إلا أنه لم يُحسم بعد الموقع النهائي للدفن.
وقال إن الأولوية، بناءً على وصية علي خامنئي ورغبة أسرته، هي الحفاظ على مسار الزائرين المؤدي إلى مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة.
وأضاف فيضي أن أي موقع لا يؤثر في مسار الزيارة سيُعتمد مكانًا للدفن، وستُوارى الجثامين فيه.
وأكد فيضي: "تم تجهيز عدة مواقع لدفن علي خامنئي داخل مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة في مشهد، وسيُحدد الموقع النهائي لاحقًا".
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، سعود عبد العزيز العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية رصدت، فجر الخميس 9 يوليو (تموز)، ثلاثة صواريخ باليستية، وصاروخ كروز واحدًا، و10 طائرات مسيّرة أطلقتها إيران، وتمكنت من اعتراضها وتدميرها بنجاح داخل المجال الجوي الكويتي.
وأضاف العطوان أن فريق فحص وإبطال المتفجرات التابع لهندسة القوات البرية تعامل أيضًا مع عدد من البلاغات المتعلقة ببقايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.
وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل أداء مهامها بكامل الجاهزية وعلى نحو مستمر، للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.