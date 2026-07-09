أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني تفعيل صفارات الإنذار بعد دخول صواريخ أُطلقت من إيران إلى المجال الجوي الأردني، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض هذه الصواريخ.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديد يستهدف المملكة، وأنها تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الجهات المختصة ستواصل تزويد المواطنين والمقيمين بالتعليمات والمعلومات اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة.