أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "الحرب مع المحور الذي تقوده إيران لم تنتهِ بالكامل بعد. فإلى جانب التحديات القديمة، تبرز تحديات جديدة. هناك محاور تنهار، وأخرى تتشكل".

وأضاف، في جزء آخر من كلمته خلال مراسم منح شارات التخرج لخريجي دورة الطيران في سلاح الجو الإسرائيلي: "عندما ينظر الحرس الثوري والنظام الإيراني إلى السماء، فإنهما لا يريان على جانبي الطائرات سوى شيئين: النجوم والخطوط في علم الولايات المتحدة الأميركية، ونجمة داود الإسرائيلية".

وتابع: "في هذه الحرب، لعب سلاح الجو دورًا حاسمًا في سلسلة عملياتنا: من دخول رفح، والسيطرة على محور فيلادلفيا، والقضاء على كبار قادة حماس، وتصفية حسن نصر الله وقيادة حزب الله في لبنان، وتدمير الجزء الأكبر من نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة كانت بحوزة حزب الله عشية الحرب، فضلًا عن توجيه ضربات قوية إلى إيران".

وتابع: "أصبح المحور الذي تقوده إيران اليوم أضعف من أي وقت مضى، بينما أصبحت إسرائيل أقوى من أي وقت مضى. لقد غيّرنا معًا ليس فقط وجه الشرق الأوسط، بل غيّرنا أنفسنا أولاً. تحلّينا بالجرأة، وأمسكنا بزمام المبادرة، وبادرنا إلى الهجوم. وأثبتنا أن الذراع الطويلة لسلاح الجو الإسرائيلي قادرة على الوصول إلى أي مكان، من اليمن إلى إيران."

وأضاف: "نحن مستعدون لكل السيناريوهات، ونعرف أمرًا واحدًا: يجب أن نبقى دائمًا أقوى من أعدائنا. إن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي يشكل أحد الركائز الأساسية لعقيدة الأمن القومي لدينا، كما أنه عنصر أساسي للحفاظ على الاستقرار في شرق أوسط مضطرب".