قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، إتش. آر. ماكماستر، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن إيران تعمل على إعادة بناء مخزونها الصاروخي، وقد استعادت حتى الآن نحو 50 في المائة من حجم الترسانة التي كانت تمتلكها قبل 132 يومًا، عند اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أن الحرب لم تنتهِ، بل دخلت "مرحلة جديدة".

وأوضح أن طهران تحاول، عبر مهاجمة السفن في مضيق هرمز وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأسبوع الجاري، إحداث شرخ بين واشنطن والدول الخليجية، لدفع هذه الدول إلى التراجع، فيما تواصل إعادة بناء قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، وتسعى إلى فرض سيطرتها على مضيق هرمز.