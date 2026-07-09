قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر الخميس، بالتزامن مع الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع في إيران، إن مسؤولين في طهران اتصلوا به وأبدوا رغبة شديدة في التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد أنه غير متأكد مما إذا كان سيوافق على ذلك أم لا.

وأضاف ترامب، في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "لقد اتصلوا قبل قليل، وهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا يستحقون إبرام اتفاق أم لا".

وردًا على سؤال بشأن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية شاملة مع إيران، قال ترامب: "لا أعلم، لكننا سننتصر بسرعة كبيرة".

كما قال الرئيس الأميركي: "لا أعرف ما إذا كانوا سيلتزمون بالاتفاق أم لا، فهذه هي القضية".

وكرر ترامب تصريحاته السابقة بأن الولايات المتحدة حققت بالفعل انتصارًا عسكريًا في إيران، مضيفًا أن طهران "لم يعد لديها الكثير" وأنها "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق".

