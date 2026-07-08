ذكرت شبكة "برس تي في"، الإخبارية الناطقة بالإنجليزية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلًا عن "مصدر أمني"، أن الاستراتيجية الجديدة لإيران تقضي بأنه ردًا على أي هجوم، ستستهدف أهداف الطرف المقابل بما لا يقل عن ضعف حجم ذلك الهجوم.

وأضاف المصدر أن أي تهديد سيُواجه برد حاسم، وأن طهران لا تميّز بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

وبحسب المصدر، سيُغلق مضيق هرمز بالكامل عقب كل هجوم، وأن إعادة فتحه ستتم وفق الآلية التي تحددها إيران وبما يتوافق مع "مذكرة تفاهم إسلام آباد".