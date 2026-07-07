أفاد موقع "إرم نيوز"، نقلًا عن مصدر أميركي في مكتب شؤون أوروبا وأوراسيا بوزارة الخارجية الأميركية، بأن ملف أمن مضيق هرمز أُضيف خلال الأيام الأخيرة إلى جدول أعمال اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة، وذلك عقب مشاورات أجرتها واشنطن مع عدد من الدول الأوروبية.

وأوضح المصدر أن المقترح الأميركي يركز على حماية السفن التجارية، وتبادل الإنذارات البحرية، والتنسيق في مواجهة التهديدات المحتملة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف أن الخطة المقترحة لا تتضمن نشرًا دائمًا لقوات "الناتو" في الخليج، وأن واشنطن تفضل أن تُنفذ المهام البحرية للدول الأوروبية بدعم من الحلف في مجالات القيادة والمراقبة وتبادل المعلومات، بما يقلل من احتمالات المواجهة المباشرة مع الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

وأشار "إرم نيوز"، استنادًا إلى تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال"، إلى أن بريطانيا وفرنسا تعملان على إعداد مهمة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع سلطنة عُمان، على أن تضطلع السفن الحربية التابعة للبلدين بالدور الرئيسي في تنفيذها.

ونقل الموقع عن مصدر فرنسي مقرب من الجهات المعنية بالأمن البحري أن باريس تعمل على إعداد آلية للتنسيق بين حلف "الناتو"، والمهمة الأوروبية، والقيادات البحرية العاملة في المنطقة، بما يضمن سرعة التواصل بين شركات الشحن، وشركات التأمين، والقوات البحرية في حال وقوع أي حادث.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يقر اجتماع "الناتو" في أنقرة إطارًا محدودًا للتنسيق في مجال الأمن البحري في مضيق هرمز، يهدف إلى تعزيز أمن عبور السفن التجارية، من دون توسيع الوجود العسكري للحلف في منطقة الخليج.