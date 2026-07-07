أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الرقيات" تعرضت للاستهداف أثناء عبورها الجزء العُماني من مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة.
وبحسب المصادر، وقع الحادث بعد تقارير تحدثت عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على سفن تجارية كانت تعبر الممر المائي.
وأضافت المصادر أن غرفة محركات الناقلة اشتعلت فيها النيران عقب إصابة الجانب الأيسر من السفينة، فيما حال الدخان الكثيف دون تمكين الطاقم من تقييم حجم الأضرار بشكل كامل، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع أفراد الطاقم بخير.
وذكرت "رويترز" أن هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في مارس 2026 التي تتعرض فيها ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال للاستهداف.
وأضافت الوكالة أن موقع الناقلة يتطابق مع التحذير الذي أصدرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، والتي أعلنت في وقت سابق أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول شرق السواحل العُمانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.