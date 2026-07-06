وأضاف مكارم شيرازي، في جزء آخر من رسالته، أن المسؤولين عن مقتل علي خامنئي وسائر ضحايا الحرب "لن يفلتوا من العقاب الإلهي والجزاء العادل".

ودعا المسؤولين والقوات المسلحة وصناع القرار في إيران إلى الثبات في مواجهة ما وصفه بـ"العدو" على المستويات العسكرية والدبلوماسية وغيرها من المجالات.

كما وصف مكارم شيرازي مبدأ ولاية الفقيه بأنه "محور الوحدة" و"الركيزة الراسخة للنظام"، مؤكدًا أن الحفاظ على الوحدة والتلاحم الوطني بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى.