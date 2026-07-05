ويُعد هذا أول ظهور علني لأبناء علي خامنئي، باستثناء مجتبى، منذ وفاته.

وشارك مصطفى ومسعود وميثم، صباح الأحد 5 يوليو، إلى جانب رؤساء السلطات وقادة القوات العسكرية والأمنية الإيرانية، في أداء صلاة الميت على جثمان علي خامنئي وأفراد عائلته الذين قُتلوا.

في المقابل، استمر غياب مجتبى خامنئي عن مراسم "الوداع" وتشييع والده، وكذلك زوجته وسائر أفراد عائلته.