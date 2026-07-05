وتزامنًا مع مراسم الدفن في مصلى طهران، تداولت وسائل إعلام إيرانية رسائل أطلقها بعض المشاركين في المراسم تدعو إلى "الانتقام لعلي خامنئي".

كما نشرت قناة صحيفة "كيهان" على تطبيق "تليغرام" صورة لكتابة على أحد الجدران جاء فيها: "سنقتل ترامب".

من جانبه، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، على ضرورة "الثأر" لعلي خامنئي، وقال: "القصاص من العدو واجب تاريخي على جميع أبناء الشعب والمسؤولين، وحتى إذا استمرت المفاوضات، فإن مطلب الانتقام سيظل قائمًا".