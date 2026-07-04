قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إن إيران لا تنعى علي خامنئي، وذلك بالتزامن مع تجمع ممثلين أجانب في طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، يوم السبت 4 يوليو (تموز).

وكتب بهلوي في منشور على منصة "إكس": "إلى الممثلين الأجانب الموجودين في طهران لتقديم العزاء في وفاة ديكتاتور إيران، علي خامنئي: إيران لا تنعاه".

وأضاف أن الإيرانيين، بدلًا من ذلك، ينعون أكثر من 40 ألفًا من أبنائهم وبناتهم الذين قال إن خامنئي ومحمد باقر قاليباف و"آلة القمع" التابعة لهما قتلوهم في 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتابع: "ينفق النظام مبالغ طائلة من ثروة الشعب الإيراني لتنظيم هذا الاستعراض الدعائي، ومع ذلك لم يحضر أي زعيم ديمقراطي".

وقال بهلوي إن ما يظهر في طهران ليس حزنًا وطنيًا على خامنئي، بل "غضبًا مشروعًا"، مضيفًا أن هذا الغضب و"الشجاعة البطولية" سيؤديان إلى إسقاط ما وصفه بـ"النظام الإجرامي المتبقي".