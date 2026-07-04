وجّه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رسالة إلى ممثلي الدول الذين توجهوا إلى طهران للمشاركة في مراسم دفن المرشد الراحل، علي خامنئي، مؤكدًا أن "إيران لا تنعى خامنئي".

وكتب، في منشور على منصة "إكس": "إيران تنعى أكثر من 40 ألف امرأة ورجل قُتلوا على يد علي خامنئي ومحمد باقر قاليباف وأجهزة القمع التابعة لهما خلال يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي".

وأضاف بهلوي أن إيران أنفقت مبالغ طائلة من ثروة الشعب على تنظيم هذا "الاستعراض الدعائي"، ومع ذلك لم يحضر أي زعيم ديمقراطي هذه المراسم.

وتابع: "ما ترونه اليوم ليس بلدًا ينعى حاكمه، بل ترون بلدًا يفيض بالغضب المشروع، وهذا الغضب، إلى جانب الشجاعة البطولية، سيُسقط ما تبقى من هذا النظام الإجرامي".