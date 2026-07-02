وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن مراسم التأبين أُقيمت في طهران، أمس الأربعاء، بحضور والدها غلام علي حداد عادل، الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني، إلى جانب أفراد من العائلة وزملاء وأصدقاء.

ولم يظهر مجتبى خامنئي في الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

وكانت حداد عادل قد قُتلت في طهران في 28 فبراير(شباط)، إلى جانب والد زوجها، المرشد الأعلى آنذاك علي خامنئي، في غارات جوية إسرائيلية وأميركية استهدفت إيران.