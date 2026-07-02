إقامة مراسم تأبين لزوجة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في غيابه
أظهرت صور نُشرت، يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، مراسم تأبين لـزهرة حداد عادل، زوجة المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي، وكنّة المرشد الراحل علي خامنئي.
أظهرت صور نُشرت، يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، مراسم تأبين لـزهرة حداد عادل، زوجة المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي، وكنّة المرشد الراحل علي خامنئي.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن مراسم التأبين أُقيمت في طهران، أمس الأربعاء، بحضور والدها غلام علي حداد عادل، الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني، إلى جانب أفراد من العائلة وزملاء وأصدقاء.
ولم يظهر مجتبى خامنئي في الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية.
وكانت حداد عادل قد قُتلت في طهران في 28 فبراير(شباط)، إلى جانب والد زوجها، المرشد الأعلى آنذاك علي خامنئي، في غارات جوية إسرائيلية وأميركية استهدفت إيران.
هددت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، اليوم، برد "حاسم وسريع" على أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي يقع ضمن السيادة الإيرانية وأن أمنه يمثل «خطًا أحمر» للقوات المسلحة.
وقالت القيادة، في بيان، إن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة بالالتزام بالمسارات التي تحددها إيران عند عبور المضيق، محذرة من أن أي مخالفة لمسارات العبور أو بروتوكولات الملاحة الإيرانية ستواجه برد فوري من القوات المسلحة.
وأضاف البيان أن أي محاولة أمريكية للتدخل في الشؤون الأمنية للمضيق ستُعد تهديدًا للسيادة الوطنية الإيرانية، وستقابل برد سريع وحاسم، كما اعتبر أن استمرار تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية، المأهولة وغير المأهولة، فوق مضيق هرمز يهدد أمن الملاحة واستقرار المنطقة.
وأكدت قيادة "خاتم الأنبياء" أن إيران لن تتردد في اتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات اللازمة" للتصدي لأي اعتداء أو تجاوز من جانب الجيش الأمريكي أو حلفائه، دفاعًا عن سيادتها على مضيق هرمز.
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، تعليقًا على إظهار الأسلحة خلال التجمعات في الشوارع، في تصريحات لموقع "رويداد 24": "في ظاهر الأمر، يبدو أن الحرس الثوري وقوات الباسيج يقفان وراء هذه الفعاليات".
وأضاف النائب الإيراني: "لقد أصبحت التجمعات الليلية ذات طابع استنزافي، واستمرارها على المدى الطويل لا يمكن أن يكون في مصلحة إيران".
وأشار بخشايش أردستاني إلى أن "هذه التجمعات يديرها مداحون، وينبغي أن تتوقف تدريجيًا".
وتابع: "لقد أوصلنا المجتمع، من الناحية المعيشية، إلى وضع أدى إلى زيادة دوافع الاحتجاج لدى المواطنين".
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد مؤشرات على محاولات إيران لإعادة بناء قدرات حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم عبر تهريب الأسلحة، وتجنيد عناصر جديدة، ونقل المعدات، وإعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحركة.
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، إنهما قتلا، منذ بدء عملية "زئير الأسود" في 28 فبراير، أكثر من 250 عنصرًا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مضيفين أن العشرات من القتلى شاركوا أيضًا في هجوم السابع من أكتوبر.
ووفقًا لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، فقد سعت حماس خلال الأشهر الأخيرة إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية من خلال تجنيد مقاتلين، وإعادة تأهيل الأنفاق، وإعادة تسليح عناصرها، وإحياء قدراتها الصاروخية، إلا أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك نفذا مئات الضربات خلال الأشهر الأربعة الماضية لمنع هذه الجهود.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد كتيبة رفح وكتيبة "يبنا" التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، محمد فتحي عبد الحي أبو فخر، واصفًا إياه بأنه أحد القيادات الرئيسية المسؤولة عن تجنيد المقاتلين، وإعادة بناء القدرات القتالية، وإدارة شبكة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة عناصر آخرين من الجناح العسكري لحركة حماس في هجماته الأخيرة، كما دمّر عددًا من منصات إطلاق الصواريخ وقاذفاتها في شمال قطاع غزة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن إيران لا تعتزم عقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أن إرسال وفد فني برئاسة مساعد وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، إلى الدوحة يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن الطرف المقابل في المحادثات سيكون قطر.
وأوضح أن اجتماع الدوحة سيبحث ملف استعادة الأموال الإيرانية المجمّدة ووقف إطلاق النار في لبنان.
كما قال إن بدء المفاوضات يتطلب انتهاء الحرب في لبنان، مضيفًا أن مذكرة التفاهم الثنائية تمثل أساس العمل، وإن الولايات المتحدة ملزمة بإجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان.
وفيما يتعلق بحضور المسؤولين الأجانب مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل، علي خامنئي، قال بقائي إن الدول الأوروبية "لن تنال شرف" المشاركة في هذه المراسم، لأنها خلال الحرب "لم تقف في الجانب الصحيح من التاريخ".
قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، خلال لقائه عددًا من مديري منظمة الطب الشرعي، إن "بعض السجناء الذين فروا عقب الهجوم على سجن إيفين خلال حرب الأيام الـ12 لم يعودوا حتى الآن".
وأضاف أن "عددًا كبيرًا من السجناء كان بإمكانهم أيضًا الفرار من السجن، لكنهم لم يفعلوا، فيما عاد بعض الذين غادروا من تلقاء أنفسهم".
وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أن "إحدى القضايا الأساسية في ظل هذه الظروف الحربية هي ترسيخ الهدوء في المجتمع، وقد ساهمت مختلف مؤسسات السلطة القضائية في تحقيق هذا الهدوء".
وأكد كذلك أنه "طوال فترة الحرب، لم نسمح بأن تتعطل أي من معاملات المواطنين أو تبقى دون إنجاز".