قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، ردًا على ممثل إيران في مجلس الأمن: "هنا ليست طهران، بل الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولن تتمكنوا من إسكات هذا المجلس".

ورفض والتز تصريحات ممثل إيران، التي وصف فيها مواقف المسؤولين البحرينيين والأميركيين بأنها "أكاذيب"، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية على المناطق السكنية والفنادق وفرق الإنقاذ والسفن التجارية وقائع ثابتة لا يمكن إنكارها.

وأضاف أن إغلاق الممرات المائية الدولية ومهاجمة السفن التجارية "لا يُعد دفاعًا مشروعًا عن النفس". وأشار إلى الهجمات على سفن ترفع علمي سنغافورة وبنما، قائلاً إن هاتين الدولتين لم تهاجما إيران، ومِن ثمّ لا يمكن اعتبار هذه الأعمال دفاعًا عن النفس.

واتهم السفير الأميركي إيران بمحاولة "ابتزاز العالم" عبر رفع أسعار الطاقة، وزيادة كلفة المواد الغذائية، وعرقلة وصول المساعدات الحيوية إلى 61 دولة نامية، داعيًا مجلس الأمن إلى محاسبة إيران على هذه الأفعال.