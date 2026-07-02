قال جيمس كاريوكي، نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن: "من الضروري للغاية أن يبقى مضيق هرمز بمنأى عن تهديدات العنف وأي عوائق أو قيود غير قانونية، وأن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "المملكة المتحدة ملتزمة بالإسهام في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي بحت ومستقلة، تُدار بالشراكة مع شركائنا الفرنسيين، بهدف طمأنة حركة الملاحة التجارية".

وأعرب عن دعم بلاده لتنفيذ "مذكرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك للمفاوضات الجارية.

وأشار إلى أن لندن ستواصل أيضًا تقديم الدعم العملي لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لشركائها في المنطقة.

ودعا إلى استعادة حق المرور في مضيق هرمز بشكل كامل، بما يتوافق مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي ختام كلمته قال: "تدعم المملكة المتحدة بقوة جهود المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة العالقين، وهي الجهود التي مكنت عددًا من السفن، بعد أشهر من بقائها عالقة، من مغادرة المضيق بأمان".