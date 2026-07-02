قالت سفيرة اليونان لدى الأمم المتحدة، أغلائيا بالتا،، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط: "إن شركاءنا في مجلس التعاون الخليجي لم يسعوا إلى الانجرار إلى هذا النزاع، ولا ينبغي أن يتعرضوا لهجمات تستهدف أراضيهم أو شعوبهم أو بنيتهم التحتية الحيوية".

وأضافت: "في هذا الواقع الجديد في الشرق الأوسط، تُعد دول مجلس التعاون الخليجي شركاء لا غنى عنهم للعمل الجماعي من أجل بناء منظومة أمن إقليمي تضمن الأمن والاستقرار على المدى الطويل".

وشددت على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا مطلقًا، داعية إلى الاستئناف السريع للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.