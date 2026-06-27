أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجوم الذي شنه النظام الإيراني بعدة طائرات مسيّرة على البحرين، واصفًا إياه بـ "الهجوم الغادر" الذي استهدف البلاد وبنيتها التحتية ومنشآتها المدنية.

وأوضح البديوي، في بيان له، أن استمرار استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية من قِبل إيران، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتثبيت السلام والأمن وحل الأزمات، يعكس رغبة طهران في تقويض مبادرات احتواء الأزمات وعرقلة كافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم المجلس الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز أمنها، والحفاظ على سيادتها، وصون وحدة أراضيها.