قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن مفتشين أميركيين سيشاركون إلى جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف أن "إيران وافقت على وجود المفتشين وإجراء عمليات تفتيش لمنشآتها النووية".

وتابع: "لا توجد أي عجلة لإرسال المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".