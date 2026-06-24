كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على منصة "إكس": "نحن نحترم أصدقاءنا الإقليميين، ونعلم أيضًا أنهم يحسبون حسابًا للولايات المتحدة".

وأضاف أن "إيران لم تسيطر على مضيق هرمز عبر المفاوضات حتى تتنازل عنه اليوم عبر المفاوضات".

وتابع: "إن طهران لا تتأثر بمواقف الآخرين".

