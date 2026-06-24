كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على منصة "إكس": "نحن نحترم أصدقاءنا الإقليميين، ونعلم أيضًا أنهم يحسبون حسابًا للولايات المتحدة".
وأضاف أن "إيران لم تسيطر على مضيق هرمز عبر المفاوضات حتى تتنازل عنه اليوم عبر المفاوضات".
وتابع: "إن طهران لا تتأثر بمواقف الآخرين".
كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشال": "إن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال لإيران، ولم تفرج عن أي جزء من أصولها المجمدة".
وأضاف: "أبلغت إيران الولايات المتحدة أنه- خلافاً للتقارير الإعلامية- لا تطلب ولا تتقاضى أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي تكاليف أخرى من السفن العابرة لمضيق هرمز".
وأكد ترامب أنه إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة، فإن المفاوضات ستنتهي على الفور.
وأردف الرئيس الأميركي قائلاً: "سنفرج عن جزء من أموال إيران الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، وذلك لشراء الذرة والقمح وفول الصويا ومنتجات أخرى من المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين".
وأشار إلى أن إيران بحاجة ماسة للمواد الغذائية، وأن هذه المنتجات سيتم شراؤها فقط من الولايات المتحدة.
قال رئيس معهد أبحاث العلوم الأساسية في إيران، محمد جواد لاريجاني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "إن اتخاذ القرار بشأن الحرب والسلام يقع ضمن صلاحيات المرشد الإيراني، ويتعين على الحكومة وضع خطة عملية لإنهاء الحرب بناءً على توجيهاته".
وأضاف أنه إذا أردنا التحرك في إطار الهيكل القانوني، فيجب أن نجعل آراء المرشد الإيراني هي الأساس.
وقال لاريجاني: "إن الإصرار على تنفيذ خطة لا تتوافق مع رأي المرشد، أو القيام بردود أفعال مثل التخلي عن المسؤولية في مواجهة رأيه، لا يتماشى مع القانون والمسار الإداري للبلاد".
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "التكنولوجيا النووية الإيرانية غير قابلة للتفاوض بأي شكل من الأشكال، وإن أي تفاوض بشأن المعرفة والتكنولوجيا النووية يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية ويستلزم الحصول على إذن من البرلمان الإيراني".
وأضاف أن "التفاوض تحت التهديد ليس تفاوضًا، بل هو فرض للإملاءات، ونحن لا نقبل بهذا النوع من التفاوض إطلاقًا ولن نخضع لأي تهديد".
وتابع سليمي: "يجب مراعاة الخطوط الحمراء التي حددها المرشد في المفاوضات بندًا بندًا".
أفادت وكالة "رويترز" بأن المتحدث باسم الأمم المتحدة أعلن بدء عبور السفن عبر مضيق هرمز، في إطار خطة الإجلاء الخاصة بوكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة.
وذكر التقرير، استنادًا إلى بيانات تتبع حركة السفن، أن سفينتي شحن سائبتين وسفينة شحن تجارية واحدة على الأقل عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية.
وأضافت "رويترز" أن بيانات التتبع تشير إلى أن ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى تستعد حاليًا لعبور مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة.
كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تطالب ولا تتقاضى أي رسوم أو تكاليف تأمين أو أي مبالغ أخرى من السفن العابرة لمضيق هرمز، وذلك خلافًا لما تروج له التقارير الإعلامية.
وأضاف ترامب أن المفاوضات ستتوقف فورًا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال إلى إيران، ولم تفرج عن أي جزء من أصولها أو أموالها المجمدة.
وقال ترامب إن ما يُتداول بشأن دفع أموال أو الإفراج عن أصول إيرانية من قِبل الولايات المتحدة لا يتطابق مع الواقع.
وأردف أن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن جزء من أموال إيران، والتي تخضع بالكامل للسيطرة الأميركية، بهدف شراء الذرة والقمح وفول الصويا ومنتجات أخرى من المزارعين ومربي الماشية الأميركيين. مؤكدًا أن إيران بحاجة شديدة وماسة إلى المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات والسلع سيتم شراؤها لها حصرياً من الولايات المتحدة.