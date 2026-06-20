أعلن القائم بأعمال الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة قزوين، روح الله محمدخاني، يوم السبت 20 يونيو (حزيران)، تأجيل الامتحانات النهائية للصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى 11 يوليو (تموز) المقبل، بسبب إقامة مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، و«ضرورة» مشاركة الطلاب فيها.

وكان وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الامتحانات النهائية ستبدأ اعتبارًا من 12 يوليو المقبل.

ووفقًا للجدول الأصلي، كان من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الحادي عشر في 4 يوليو وامتحانات الصف الثاني عشر في 5 يوليو، على أن تستمر حتى 30 من الشهر ذاته.