الحرس الثوري الإيراني يُدرب الأطفال على استخدام الأسلحة في الشوارع
أظهرت صور أرسلت إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" مشاهد من تدريبات عسكرية يقدمها عناصر من الحرس الثوري الإيراني لأطفال على هامش تجمعات مؤيدة للنظام الإيراني.
أظهرت صور أرسلت إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" مشاهد من تدريبات عسكرية يقدمها عناصر من الحرس الثوري الإيراني لأطفال على هامش تجمعات مؤيدة للنظام الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن هذه المشاهد تأتي في أعقاب رسائل ومقاطع فيديو سابقة أرسلت إلى القناة، أظهرت تسليح أطفال وإخضاعهم لتدريبات عسكرية، فضلاً عن استخدام بعضهم في نقاط التفتيش والحواجز الأمنية.
أكدت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضرورة استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى توقف انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
كما دعت الوكالة إلى إلغاء جميع المفاوضات المقبلة، معتبرة أن استمرار هجمات إسرائيل وبقاء قواتها في جنوب لبنان يمثلان "انتهاكًا للبند الأول من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة".
وأضافت "تسنيم" أنه إذا قامت إيران بفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ التزامات الولايات المتحدة ووقف الهجمات الإسرائيلية، فستفقد جزءًا من أوراق الضغط لديها.
واعتبرت الوكالة أيضًا أن التقارير التي تتحدث عن بقاء مضيق هرمز مفتوحًا "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها لا تتوافق مع وعود المسؤولين الحكوميين وفريق التفاوض الإيراني.
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في مقابلة ستُنشر قريباً، إنه لم يجد أي قيود على سلطته منذ الحرب مع إيران، بل طرح فكرة أكثر طموحاً مفادها أنه قد يكون "أقوى رجل في التاريخ".
وفي الحوار نفسه، قال ترامب إن قادة مجموعة السبع صدقوا حديثه عندما قال مازحاً: "أنا الرئيس".
ورداً على انتقادات بعض الجمهوريين المتشددين للاتفاق مع إيران، قال ترامب لـ"أكسيوس" إن هناك أشخاصاً كان يكنّ لهم الاحترام في السابق، لكنه لم يعد يحترمهم بسبب ما وصفه بتشددهم.
وأضاف ترامب: "لولا وجودي، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم". كما أشار إلى أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، لكنه قال: "علينا أن نبقيه متوازناً إلى حد ما".
وأكد ترامب أن التفاهم الذي وقّعته إيران يعني في الواقع "استسلاماً غير مشروط"، كما يعني أيضاً "تغييراً للنظام".
وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب: "لدي أمنية رئيسية واحدة؛ لا أريد أبداً أن أصبح مثل هربرت هوفر".
وكان ترامب يشير إلى الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه تاريخياً بفترة الكساد الكبير.
أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً موجهاً إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عقب نشر رسالته بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، أعلن فيه دعمه لمسؤولي الدولة الإيرانية، مع التحذير في الوقت نفسه من أنه في حال ما وصفه بـ"نقض العهود من قبل العدو" فإنه مستعد للرد العسكري.
وجاء في البيان أن الحرس الثوري سيكون "كالجبل الراسخ سنداً للمسؤولين" في الدولة، وسيدعم جهودهم في متابعة حقوق إيران.
كما أكد الحرس الثوري: "إذا أراد العدو ناقض العهد أن يعود إلى سياساته السابقة القائمة على التوسع والهيمنة، فإن الحرس الثوري في البر والبحر والجو وفي جميع ساحات الحرب المركّبة، سيكون أقوى من السابق، مستفيداً من تجارب عدة معارك، ومستعداً- بمجرد إشارة من ذلك المرشد الشجاع والحكيم- لإلحاق هزيمة تاريخية أكبر بهم".
وفي جزء آخر من البيان، أعرب الحرس الثوري عن تقديره لرسالة مجتبى خامنئي، واعتبرها عاملاً لتعزيز الوحدة الداخلية وزيادة الأمل لدى القوى الداعمة للنظام الإيراني.
أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن دبلوماسي مطلع، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تنص على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستسمح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عائداتها النفطية المجمدة في قطر،
وذلك لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية والسلع غير الخاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة.
وأوضح الدبلوماسي أن ترامب "أعاد صياغة الاتفاق الذي أبرمته إدارة جو بايدن، بحيث قُصرت عمليات الشراء على السلع الإنسانية والسلع غير المشمولة بالعقوبات، مع ضمان توجيه هذه الأموال لشراء منتجات أمريكية"، معتبرًا أن هذه الصيغة تحقق مكاسب للطرفين.
وأضاف أن الإيرانيين سيحصلون على السلع الإنسانية التي يحتاجها المواطنون، في حين ستُستخدم الأموال الإيرانية لدعم المنتجات والمزارعين الأمريكيين.
من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن قد تفرج خلال المفاوضات النهائية عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، شريطة أن تُظهر طهران "سلوكًا مناسبًا"، بما في ذلك تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.
أعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية وفرض الحصار البحري مجددًا على إيران، في حال عدم التزامها بتعهداتها المبرمة في إطار "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة.
وأوضح هيغسيث، في تصريحات للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن التفاهم الحالي مع إيران تم التوصل إليه من "موقع قوة" أميركي، مضيفًا: "لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب تماماً أنه إذا لم تلتزم إيران خلال هذه المفاوضات بما تعهدت به؛ أي التخلي عن السلاح النووي وطموحاتها النووية، وتسليم موادها النووية، وإغلاق منشآتها، فإننا مستعدون لاستئناف العمليات العسكرية. البنتاغون جاهزة للعودة إلى العمليات إذا لزم الأمر؛ نحن نفضل عدم القيام بذلك، لكننا على أتم الاستعداد له".
وفيما يتعلق بالحصار البحري، قال وزير الحرب الأميركي: "عندما يُرفع الحصار بالكامل، سنتراجع ونسمح بحرية تدفق التجارة. لكن إذا لم تفِ إيران بالتزاماتها، فنحن قادرون تمامًا على إعادة فرض حصار صارم وكامل مجدداً".
وتابع مشدداً على الدور الأميركي في مسار الاتفاق: "سنلعب دور أداة الضغط الرئيسية خلف هذه المفاوضات، وسنكون بمثابة العصا الغليظة وراءها".
وأكد هيغسيث أن جميع مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم ستستند بالكامل إلى مبدأ "التحقق"، وأن واشنطن ستتحرك فوراً، في حال رصد أي عدم التزام من جانب طهران.
كما كشف عن أن بعض الدول الأوروبية أبدت استعدادها لتولي دور أكبر في تأمين وحماية حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وفي ختام تصريحاته، أشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن أي تغيير في مستوى وحجم وجود القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط سيعتمد بشكل مباشر على الظروف الميدانية ومدى كفاءة وجدية التزام إيران بتعهداتها، رافضاً في الوقت ذاته الانتقادات الموجهة لبنود الاتفاق بالقول: "لا توجد أي تنازلات أو امتيازات أحادية الجانب في هذا التفاهم".