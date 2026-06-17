مسؤول في البيت الأبيض: ترامب وقّع مذكرة التفاهم مع إيران
قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز: "وقّع الرئيس ترامب، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم صيغت بهدف إنهاء الحرب مع إيران."
قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز: "وقّع الرئيس ترامب، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم صيغت بهدف إنهاء الحرب مع إيران."
كما أفادت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلًا عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض، بأن النسخة الفارسية من مذكرة التفاهم تم توقيعها رسميًا من قبل الجانبين الأمريكي والإيراني، وأصبحت وثيقة رسمية معتمدة لدى الطرفين.
نشرت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، النص الرسمي لمذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية بين واشنطن وطهران.
وتتكون هذه الوثيقة، التي تحمل اسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، من 14 بندًا تحدد إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن أبرز ما جاء في نص مذكرة التفاهم المنشورة:
وقف العمليات العسكرية: يلتزم الطرفان وحلفاؤهما بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وعدم اتخاذ أي إجراء عسكري ضد الطرف الآخر.
فك الحصار ومضيق هرمز: تبدأ الولايات المتحدة فورًا في إجراءات رفع الحصار البحري عن إيران وإنهائه بالكامل في غضون 30 يومًا. في المقابل، تتعهد إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
المهلة الزمنية: يتوقع السند أن يتفاوض الطرفان للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا.
الملف النووي: جددت الجمهورية الإسلامية التزامها بعدم السعي لإنتاج سلاح نووي. كما اتفق الطرفان على البت في مصير مخزون اليورانيوم المخصب والقضايا النووية الأخرى في المفاوضات المقبلة. ونصت الوثيقة على أن الحد الأدنى للآلية المتفق عليها لتحييد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب سيكون عبر تخفيفه داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الشق الاقتصادي: تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بإعداد خطة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتطوير إيران اقتصاديًا.
العقوبات والأصول: تشير المذكرة إلى الرفع التدريجي للعقوبات، ومنح تراخيص لتصدير النفط الإيراني، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
الغطاء الدولي: بناءً على هذه الوثيقة، يجب أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي-في حال التوصل إليه- عبر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن سقف المفاوضات مع إسرائيل يجب أن يصل إلى تحقيق "أمن متبادل"، مضيفاً أنه لن يتم قبول أي خطة تحت عنوان نزع سلاح حزب الله.
وأضاف أن "هدف إسرائيل هو القضاء على حزب الله وإنهاء نشاطه" ، على حد قوله.
كما رفض مقترح إنشاء "مناطق تجريبية" ضمن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية.
وتابع قاسم: "هدف الحرب الأخيرة كان إسقاط النظام الإيراني، لكن هذا الهدف لم يتحقق، وخطة واشنطن ضد إيران فشلت".
وقال إن إيران أجبرت إسرائيل على وقف هجماتها، ما غيّر مسار التطورات.
قال محمد حسين خوشوقت، شقيق زوجة مصطفى خامنئي، الابن الأكبر للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لموقع "إنصاف نيوز"، إن السبب وراء عدم ظهور مجتبى خامنئي علنًا أمام الرأي العام يعود إلى أن "الخبراء الأمنيين أوصوه بشدة بألا يُظهر نفسه مطلقًا، ولو حتى في حدود نشر صوته".
وأضاف أن بعض الأشخاص في مكتب المرشد الراحل، علي خامنئي، كانوا بدوافع مختلفة "لا يسمحون بوصول كل المعلومات إليه، ولا يتيحون لكل شخص إمكانية مقابلته".
وتابع خوشوقت أن علي خامنئي قال له ذات مرة: "أنا لا أوافق على التفاوض مع الولايات المتحدة فحسب، بل أؤيد أيضًا إقامة علاقات سياسية وتجارية معها، شرط أن تتعامل الولايات المتحدة معنا من منطلق الاحترام".
وأشار إلى أنه قد تحاول بعض الشخصيات التي أُبعدت من مواقعها خلال فترة علي خامنئي، لأسباب مختلفة، التقرب من مجتبى خامنئي وفرض آرائها عليه، لكنه استدرك قائلاً: "لا أعتقد أنه سيُسمح لها بالتدخل في هذه الأمور".
أشار نائب وزير الصحة لشؤون التمريض في إيران، عباس عبادي، إلى وضع الموارد البشرية في مجال التمريض في البلاد، وأعلن أن مستوى الإقبال والطلب على توظيف الممرضين في 14 جامعة للعلوم الطبية كان أقل من الطاقات والتراخيص المعلنة، وهو ما وصفه بأنه يمثل جرس إنذار للنظام الصحي.
وأضاف هذا المسؤول في وزارة الصحة، استنادًا إلى نتائج أحدث اختبار للتوظيف، أن تراجع الإقبال على فرص العمل في مجال التمريض يعد مؤشرًا على التحديات القائمة في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، حذر رئيس منظمة نظام التمريض، أحمد نجاتيان، من استمرار خروج الكوادر المتخصصة من النظام الصحي، وقال إن نسبة كبيرة من الممرضين الذين تركوا وظائفهم كانوا من الموظفين الرسميين.
وأضاف نجاتيان أن ترك الموظفين الرسميين للخدمة يعكس المشكلات المعيشية وظروف العمل غير الملائمة في مهنة التمريض، وهي قضايا قال إنها أثرت على قدرة النظام الصحي على الاحتفاظ بالموارد البشرية واستقطابها.
انتقد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة، واصفاً هذا الاتفاق بأنه "غير متوازن"، ومؤكداً أنه لم يتم الالتزام بكافة الخطوط الحمراء للبلاد فيه.
وأضاف رضائي، في مقابلة تلفزيونية، أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، ولا ينبغي تصور أن الأوضاع قد خرجت من حالة المواجهة، قائلاً: "نحن نعيش في خضم حرب هجينة شاملة، ويتعين علينا استغلال الفرصة المتاحة حالياً لنصبح أكثر قوة".
كما دافع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن منتقدي "مذكرة التفاهم"، مشدداً على ضرورة عدم وصف معارضي الاتفاق بـ "المتطرفين"، وأضاف: "لولا وجود هؤلاء الأفراد، لكان الجنود الأميركيون واقفين فوق رؤوسنا الآن".
وكان رضائي قد انتقد في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، الأسلوب الذي يتبعه حلفاء ومؤيدو الاتفاق في الدفاع عن هذه المذكرة؛ حيث طالب المسؤولين في إيران بالكف عن استخدام الموارد والمال العام للترويج لهذا "الاتفاق"، ودعاهم إلى تحمل المعارضين له، وعدم التستر خلف مواقف المرشد الإيراني لتبرير قراراتهم.